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Elon Musk'a ilginç doğum günü sürprizi: Uzaya DOGE gönderdi

30.06.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reid Williamson isimli bir YouTuber, SpaceX'in CEO'su ünlü milyarder Elon Musk'a 50. yaş günü hediyesi olarak Dogecoin hediye etti. YouTuber Williamson hediyesini bir kutuya koyup, uzaya göndererek Musk'a sürpriz yaptı.

Kısa süre önce Youtube videoları çekmeye başlayan Reid Williamson isimli bir kişi, Elon Musk'ın 50. yaş günü nedeniyle eğlenceli bir video çekti.

Musk hayranı olan YouTuber Williamson, hediye olarak ise bir kutuya yerleştirdiği Dogecoin'i uzaya gönderdi. Daha sonra GPPS ile gönderdiği Dogecoin'i takip etti.

DOGECOIN'İ TARLADA BULDU

Bilindiği üzere fiziksel bir para olmayan Dogecoin'in jeton benzeri tasarımlarından birisini bulan YouTuber Williamson önce bir kutuya Dogecoin'i yerleştirdi.

Daha sonra kutuyu büyük bir helyum balonu ile yaklaşık 50 kilometre uzağa gönderebildi.

GPRS ile takip ettikleri balonu daha sonra tarlada bulan YouTuber, bu anları videoya kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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