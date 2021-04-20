Binance Coin (BNB), güne $512,8810 seviyelerinde başlarken, daha sonra düşüş eğilimine geçti. BNB, şu an itibariyle %8,82 azalış ile birlikte $487,6297’a kadar geriledi. BNB, 12 Nisan günü $606,8542 seviyelerine kadar yükselirken, 25 Mart tarihinde son bir ayın en düşük seviyesi olan $236,1233’dan işlem gördü. Binance Coin (BNB) nedir? Binance Coin (BNB) yükselir mi? İşte Binance Coin (BNB) yorumları…

BİNANCE COİN (BNB) NE KADAR?

Güne $512,8810 ile başlayan Binance Coin, 20 Nisan itibarıyla %8,82 azalışla $487,6297 seviyesinde bulunuyor. Binance Coin, 25 Mart tarihinde $236,1233 ile son bir ayın en düşük, 12 Nisan tarihinde ise $606,8542 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Binance Coin $487,6297 ve ₺4.018,0000'ye karşılık gelmektedir.

BİNANCE COİN (BNB) NEDİR?

Binance Coin (BNB), Binance kripto para değişim borsasının çıkardığı bir kripto para birimidir. Binance Coin (BNB) ERC-20 tabanlı bir kripto para birimi olarak çıkarılmıştır, fakat daha sonra Binance kendi zincirini kurmuş ve BEP2 tabanlı bir alt yapıya geçmiştir. Mevcut ERC20 tokenlar yakılarak BEP2 tokenları haline getirilmektedir.