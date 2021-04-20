Binance Coin (BNB), güne $512,8810 seviyelerinde başlarken, daha sonra düşüş eğilimine geçti. BNB, şu an itibariyle %8,82 azalış ile birlikte $487,6297’a kadar geriledi. BNB, 12 Nisan günü $606,8542 seviyelerine kadar yükselirken, 25 Mart tarihinde son bir ayın en düşük seviyesi olan $236,1233’dan işlem gördü. Binance Coin (BNB) nedir? Binance Coin (BNB) yükselir mi? İşte Binance Coin (BNB) yorumları…
Güne $512,8810 ile başlayan Binance Coin, 20 Nisan itibarıyla %8,82 azalışla $487,6297 seviyesinde bulunuyor. Binance Coin, 25 Mart tarihinde $236,1233 ile son bir ayın en düşük, 12 Nisan tarihinde ise $606,8542 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Binance Coin $487,6297 ve ₺4.018,0000'ye karşılık gelmektedir.
Binance Coin (BNB), Binance kripto para değişim borsasının çıkardığı bir kripto para birimidir. Binance Coin (BNB) ERC-20 tabanlı bir kripto para birimi olarak çıkarılmıştır, fakat daha sonra Binance kendi zincirini kurmuş ve BEP2 tabanlı bir alt yapıya geçmiştir. Mevcut ERC20 tokenlar yakılarak BEP2 tokenları haline getirilmektedir.
Hacmi ile dünyanın en büyük borsalarından olan Binance, borsa hacmi ile orantılı olarak Binance Coin (BNB) kripto para biriminin de hacmi ve reel para karşısındaki değeri ciddi bir yükseliş göstermiştir.
Toplam BNB arz miktarı 170.532.785’dir. Dolaşımdaki BNB miktarı ise 154,532,785. Toplam arz miktarının gelecekte Binance tarafından yeniden düzenlenebileceğini (artırma veya azaltma gibi) altını çizelim.
Piyasada toplam 155,536,713 BNB bulunmaktadır. Binance borsası yıllık karının % 20’si ile Binance Coin (BNB) satın almaktadır ve aldığı BNB coinleri yakmaktadır. Bu işlem piyasada 100.000.000 BNB kalana devam edecektir. Bu işlem ile amaç Binance Coin (BNB) piyasasında enflasyonu engellemeyi amaçlamaktadır. Binance son whitepaper güncellemesi ile karının %20'si ile BNB alacakları maddesini, karının bir kısmı ile alacakları şeklinde değiştirmiştir.
Binance Coin (BNB) ile Binance borsasında kripto para birimleri arasında alış/satış yapılabilmektedir.
Binance Coin (BNB) ile Binance borsasında alış/satış işlemlerinde alınan komisyon ödenebilmektedir. Binance Coin (BNB) ile yapılan ödemelerde Binance birinci sene %50, ikinci sene %25, üçüncü sene %12,5 ve dördüncü sene %6,75 oranında komisyon oranlarında indirim sağlamaktadır. Seviyeler kullanıcının elinde bulundurduğu BNB miktarı ve yapmış olduğu toplam hacime göre verilmektedir.
Türkiye’de, Türk Lirası ile Binance coin (BNB) satın almak zannedilenin aksine çok kolay ve hızlı bir işlemdir. Herhangi teknik bir bilgiye ihtiyaç duyulmadan BNB satın alabilirsiniz.
Binance Coin, piyasaya sürüldüğünden beri borsada etkin bir şekilde kullanımı sonucu değerinde ciddi bir artış yaşandı. Hatta BNB’nin arzının sınırlı olması birçok konuda etkili olsa da, özellikle Launchpad, Labs ve komisyon ücretlerinde sağladığı düşüş ise birçok açıdan değer kazandırdı. Ayrıca dünyanın en çok kullanılan borsasının token’ı olması ise BNB’nin çok sık kullanılmasının bir nedeni olarak görülebilir.
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