JPMorgan'dan kripto para borsasını sarsan açıklama: Ethereum, Bitcoin'den daha güvenli

Kripto paraların atası kabul edilen Bitcoin'den sonra gelen Ethereum için JPMorgan'dan önemli bir açıklama geldi. Dünyanın en değerli ikinci kripto para birimi Etherium'un fiyatı 2021'de BTC'nin kaydettiği yüzde 96'lık artışa kıyasla yüzde 500'den fazla arttı ve şu anda Bitcoin'inkinin yaklaşık yarısı kadar bir piyasa değerine sahip.

İndependent Türkçe'de yer alan habere göre, JPMorgan'ın yakın tarihli bir araştırma raporunda, yatırımcıların Bitcoin yerine Ethereum'a (ether) güvenmelerinin nedenlerinden birinin, Ethereum'un temelinde yatan teknolojinin sunduğu faydalar olduğuna dikkat çekti.

ETH LİDER KONUMUNDA

Ethereum (ETH), Büyüyen Merkezi Olmayan Finans Endüstrisi'nde (DeFi) ve aynı zamanda Değiştirilemez Tokenler (NFT'ler) için bir platform olarak halihazırda liderlik görevini üstlenmiş durumda.

EL SALVADOR DETAYI

Bitcoin, bunun yerine çoğunlukla ya El Salvador'da olduğu gibi günlük hayatta kullanılan bir para birimi ya da altına benzer bir değer deposu olarak hizmet ediyor.

JPMorgan raporunda "Tahvil getirilerindeki artış ve para politikasının nihayetinde normalleşmesi bir dijital altın biçimi olarak Bitcoin üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor, tıpkı daha yüksek reel getirilerin geleneksel altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması gibi" ifadelerine yer verildi.

Değerini DeFi'den oyunlara, NFT'lere ve stablecoin'lere kadar uzanan uygulama alanlarından alan Ethereum, daha yüksek reel getirilere Bitcoin'e nazaran daha dayanıklı görünüyor.

