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Kripto para piyasasında varyant etkisi: Bitcoin kritik sınıra geriledi

26.11.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasının atası olarak kabul edilen Bitcoin, Güney Afrika’da görülen yeni koronavirüs varyantı haberlerinin ardından gerileyerek 50 günlük hareketli ortalamasının sınırına geriledi. Bitcoin 59 bin ve 54 bin dolar arasında dalgalanırken, Ethereum ise 4 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Kripto para piyasasında varyant etkisi: Bitcoin kritik sınıra geriledi

Bitcoin varyant etkisiyle kritik teknik sınıra geriledi. Güney Afrika’da görülen yeni koronavirüs varyantı haberleri piyasaların genelinde yaşanan satışlarla beraber 50 günlük hareketli ortalamasının sınırında bulunuyor.

BITCOIN EN YÜKSEK 68 BİN 991 DOLARI GÖRMÜŞTÜ

Bitcoin, kasım ayında gördüğü 68 bin 991 dolarlık zirveden yüzde 20 gerileyerek 50 günlük hareketli ortalamasının sınırında 54 bin 700 dolar civarında bulunuyor. Gün içerisinde 59 bin 398 dolar ve 54 bin 24 dolar arasında dalgalanan Bitcoin'in açıklanan varyant haberlerinden sonra düştüğü tahmin ediliyor.

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ETHEREUM DA DÜŞÜŞTE

Kripto para piyasalarının genelinde bir düşüş görülürken Ethereum da gün içerisinde yüzde 10’a yakın değer kaybederek 4 bin dolar sınırında bulunuyor.

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Gün içerisinde 4 bin 554 dolar ve 4 bin 5 dolar arasında dalgalanan Ethereum da Bitcoin'deki düşüşü takip etti.

Bloomberg'te yer alan habere göre, İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yeni bir varyantı araştırıyor. Daha fazla veri gerekiyor ancak şimdi önlem alıyoruz." ifadelerini kullandı.


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