ABD borsalarında özellikle teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerinde görülen satış baskısı kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi.

4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Bitcoin, ABD borsalarında teknoloji hisselerinde yaşanan sert kayıpların etkisiyle düşüşünü sürdürdü. 19 Kasım'da 61 bin 448 dolara kadar gerileyen Bitcoin, 4 ayın en düşük seviyesine indi.

Gün içinde 64 bin 17 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu seviyelerde tutunamayıp yeniden düşüşe geçti. Kripto para daha sonra 61 bin 502 dolar civarında işlem görürken günlük değer kaybı yüzde 1,3 oldu.

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Cnbc-e'de yer alan habere göre; Bitcoin'in toplam kripto para piyasasındaki payı da yüzde 58,81'den yüzde 58,65'e geriledi. Kripto para piyasasının toplam büyüklüğü ise 2,11 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bitcoin'deki düşüşün arkasında ABD piyasalarında teknoloji ve yapay zeka hisselerine yönelik satışların hızlanması yer aldı.

Anthropic'in Nasdaq'ta işlem görmeye başladığı saatlerde yaklaşık 62 bin 700 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin, teknoloji hisselerindeki kayıpların derinleşmesiyle 62 bin 250 dolara kadar çekildi.

Yapay zeka sektöründeki yükselişin sürdürülebilirliğine yönelik endişeler, satış baskısının diğer teknoloji hisselerine de yayılmasına neden oldu.

Nasdaq günü yüzde 2,3 kayıpla tamamlarken S&P 500 endeksi yüzde 2 geriledi. Böylece S&P 500'deki düşüş serisi altı işlem gününe ulaştı. Endekste yer alan hisselerin yüzde 90'ından fazlası günü kayıpla kapattı.