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Bitcoin (BTC) ne kadar? 5 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

05.08.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Ağustos Cuma günü, yani haftanın son iş gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralar bugün de birçok kişinin gündeminde bulunuyor. Kripto paralarda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki Bitcoin (BTC) ne kadar? 5 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? İşte detaylar...

Bitcoin (BTC) ne kadar? 5 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kripto para piyasaları 5 Ağustos Cuma günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Bitcoin ve Ethereum, Ripple, Dogecoin gibi kripto paralarda son durum merak edildi. Peki 5 Ağustos Cuma Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? İşte kripto para fiyatları...

btccc

BİTCOİN KAÇ TL? 5 AĞUSTOS 2022 CUMA

Bitcoin 5 Ağustos Cuma günü 412.766,57 TL alış, 412.752,13 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 5 Ağustos Cuma günü Bitcoin'in alış fiyatı 22.880,63, Bitcoin'in satış fiyatı 22.879,83 Dolar oldu.

Ethereum-nedir

ETHEREUM KAÇ TL? 5 AĞUSTOS 2022 CUMA

5 Ağustos Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 29.251,6796 TL, satış fiyatı 29.251,4992 TL'dir.

dogecoin

DOGECOİN KAÇ TL? 5 AĞUSTOS 2022 CUMA

5 Ağustos Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,2002, satış fiyatı ise 1,2000 TL oldu.

ripple

RİPPLE KAÇ TL? 5 AĞUSTOS 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,6838 TL, satış fiyatı ise 6,6820 TL oldu.


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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin ripple
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