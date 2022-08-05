Bitcoin (BTC) ne kadar? 5 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kripto para piyasaları 5 Ağustos Cuma günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Bitcoin ve Ethereum, Ripple, Dogecoin gibi kripto paralarda son durum merak edildi. Peki 5 Ağustos Cuma Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? İşte kripto para fiyatları...

BİTCOİN KAÇ TL? 5 AĞUSTOS 2022 CUMA

Bitcoin 5 Ağustos Cuma günü 412.766,57 TL alış, 412.752,13 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 5 Ağustos Cuma günü Bitcoin'in alış fiyatı 22.880,63, Bitcoin'in satış fiyatı 22.879,83 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 5 AĞUSTOS 2022 CUMA

5 Ağustos Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 29.251,6796 TL, satış fiyatı 29.251,4992 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ TL? 5 AĞUSTOS 2022 CUMA

5 Ağustos Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,2002, satış fiyatı ise 1,2000 TL oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 5 AĞUSTOS 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,6838 TL, satış fiyatı ise 6,6820 TL oldu.



