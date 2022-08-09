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Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 9 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

09.08.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 9 Ağustos Salı günü, yani haftanın ikinci gününde de hem vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralar ile ilgili araştırma yapıyor. Peki Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 9 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte kripto paralarda son durum...

Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 9 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları 9 Ağustos Salı günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında kripto para piyasalarına ilişkin sorgulama yapıyor. Peki 9 Ağustos Perşembe Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 9 AĞUSTOS 2022 SALI

Bitcoin 9 Ağustos Salı günü 429.890,76 TL alış, 429.870,59 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 9 Ağustos Salı günü günü yüzde 2,28 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 23.878,84 , Bitcoin'in satış fiyatı 23.877,72 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 9 Ağustos Salı günü yüzde 3,73 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.776,9200, satış fiyatı ise 1.776,9100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 9 AĞUSTOS 2022 SALI

9 Ağustos Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 31.989,8908 TL, satış fiyatı 31.989,7107 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 9 Ağustos Salı günü yüzde 1,42 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0710 Dolar, satış fiyatı 0,0709 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 9 AĞUSTOS 2022 SALI

9 Ağustos Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,27731,2771 , satış fiyatı ise 1,2131 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 9 Ağustos Salı günü yüzde 0,72 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3773 dolar, satış fiyatı ise 0,3772 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 9 AĞUSTOS 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7925 TL, satış fiyatı ise 6,7907 TL oldu.

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