Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 9 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları 9 Ağustos Salı günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında kripto para piyasalarına ilişkin sorgulama yapıyor. Peki 9 Ağustos Perşembe Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 9 AĞUSTOS 2022 SALI

Bitcoin 9 Ağustos Salı günü 429.890,76 TL alış, 429.870,59 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 9 Ağustos Salı günü günü yüzde 2,28 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 23.878,84 , Bitcoin'in satış fiyatı 23.877,72 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 9 Ağustos Salı günü yüzde 3,73 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.776,9200, satış fiyatı ise 1.776,9100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 9 AĞUSTOS 2022 SALI

9 Ağustos Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 31.989,8908 TL, satış fiyatı 31.989,7107 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 9 Ağustos Salı günü yüzde 1,42 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0710 Dolar, satış fiyatı 0,0709 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 9 AĞUSTOS 2022 SALI

9 Ağustos Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,27731,2771 , satış fiyatı ise 1,2131 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 9 Ağustos Salı günü yüzde 0,72 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3773 dolar, satış fiyatı ise 0,3772 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 9 AĞUSTOS 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7925 TL, satış fiyatı ise 6,7907 TL oldu.

