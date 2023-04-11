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Bitcoin'de 10 ay sonra ilk! Sadece bu yıl yüzde 80 değer kazandı: Yeniden 30 bin doların üzerinde

11.04.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lider kripto para birimi Bitcoin, 10 ay sonra ilk kez 30 bin doların üzerine yükseldi. Bu yılki değer kazancı yüzde 80'e ulaşan BTC için uzmanlar, "Bitcoin hali hazırda 2023'ün en iyi performans gösteren varlığı" şeklinde yorumda bulundular.

Bitcoin'de 10 ay sonra ilk! Sadece bu yıl yüzde 80 değer kazandı: Yeniden 30 bin doların üzerinde

En popüler kripto para olan Bitcoin fiyatı bu yıl yüzde 80'den fazla değer kazanarak 10 Haziran 2022'den bu yana ilk kez 30 bin doların üzerine çıktı.

ABD bankacılık sektöründe Mart ayında yaşanan kargaşa sonrasında yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarında sona gelindiğine yönelik iyimserliklerinin artması kriptoparalara, özellikle Bitcoin'e ilginin devam etmesini sağlıyor.

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ABD bankacılık sektöründeki kargaşanıın sona ermesi için finansal sisteme çok fazla likidite enjekte edilmesinin de kriptoparalara ilgiyi desteklediğini ifade eden analistler, "Bitcoin hali hazırda 2023'ün en iyi performans gösteren varlığı" değerlendirmesini yaptılar.

Bitcoin için analistlerin işaret ettiği bir sonraki direnç 30 bin 500 dolar seviyesi. Destek ise 29 bin 200 dolarda. Yukarı hareketin devat mesi halinde 31 bin 200 ve 32 bin dolar seviyelerinin hedeflenmesi bekleniyor. Aşağıda bir sonraki destek ise 28 bin dolar.

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