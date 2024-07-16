FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin'de 'ABD' etkisi: 65 bin dolara yaklaştı

Bitcoin'de 'ABD' etkisi: 65 bin dolara yaklaştı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.07.2024 17:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'de Donald Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin artması ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın "güvercin" mesajlarıyla 65 bin dolara yaklaştı.

Bitcoin'de 'ABD' etkisi: 65 bin dolara yaklaştı

Kripto para piyasalarında bir süredir devam eden satış baskısının hafta sonundan bu yana devam eden haber akışıyla güç kaybettiği görülüyor. Daha önce kripto para piyasalarına ilişkin pozitif söylemlerde Trump'ın başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artması risk iştahını desteklerken, Fed'in bu yıl 2 kez faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar da kripto para piyasalarında görülen yukarı yönlü harekette etkili oldu.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri yeniden 2 trilyon doların üzerine çıkarken, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte ABD'de kripto piyasasına yönelik düzenlemelerde rahatlama umuduyla Haziran sonundan beri ilk kez 65 bin dolara yaklaştı.

TSİ 12.00 itibarıyla 63 bin dolardan işlem gören Bitcoin'de cuma gününden bu yana kaydedilen değer kazancı yüzde 10'a çıkarken, analistler, söz konusu düşüşte kar satışlarının etkili olduğunu bildirdi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı 3 bin 400 doların altında kaldı. TSİ 11.10 itibarıyla Ethereum, 3 bin 390 dolar seviyesinde işlem gördü.

Analistler, ABD'de hem yeni yatırım araçlarında onayın yaklaşması hem de kasım başındaki başkanlık seçimlerinden sonra Beyaz Saray'ı Trump'ın yönetme ihtimalinin artmasının kripto piyasasında olumlu değerlendirildiğini belirtti.

Yatırımcıların şu anda Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın iktidara geri dönmesini beklediğini belirten analistler, Trump kısa süre önce kendisini kripto dostu olarak konumlandırdığından, sektör özellikle gelecekte daha az kısıtlayıcı düzenleme yapılmasının umulduğunu kaydetti.

Analistler, ABD seçim kampanyasıyla ilgili belirsizliğin azalmasının da kripto varlıklara talebi artırdığına işaret ederek, yatırımcıların Bitcoin'i likiditeyi park etmek için bir kaçış aracı olarak gördüklerini belirtti.

Express
Kalamış Yat Limanı ihalesinde en yüksek teklif veren firma belli olduKalamış Yat Limanı ihalesinde en yüksek teklif veren firma belli oldu
Anahtar Kelimeler:
bitcoin
En Çok Okunan Haberler
Eski patrondan akılalmaz işkence! Dişleri kerpetenle çekildi

Eski patrondan akılalmaz işkence! Dişleri kerpetenle çekildi

Deprem kentinde esnaf kazan kaldırdı, yolu kapattı! "Belediye başkanı sözünde durmadı"

Deprem kentinde esnaf kazan kaldırdı, yolu kapattı! "Belediye başkanı sözünde durmadı"

10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

HGS kullanıcılarına plaka güncelleme hizmeti e-Devlet'te

HGS kullanıcılarına plaka güncelleme hizmeti e-Devlet'te

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu ama... Emekli zammında kök maaş krizi! Sadece 27 TL zam alan var!

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu ama... Emekli zammında kök maaş krizi! Sadece 27 TL zam alan var!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.