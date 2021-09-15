Bitcoin'de günler sonra ciddi hareket! Grafik tekrar yön değiştirdi

Kripto para piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz hafta 52 bin dolar seviyelerinden 43 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin'de grafik tekrar yön değiştirdi.

48 BİN DOLAR SEVİYESİNİ AŞTI

7 Eylül günü yaşanan düşüşün ardından bir süredir durağan hareket sürdüren Bitcoin gün içerisinde 48 bin dolar seviyesini aştı.

Bitcoin'deki yükseliş eğrisi kripto para piyasasının öncü coinlerinden Ethereum ve Solana'yı da etkiledi. Ethereum ve Solana'da da grafik yukarı doğru bir hareket sergiledi.



