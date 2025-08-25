FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para

Bitcoin'de neler oluyor, kaç dolar oldu? Gece yarısı adeta çakıldı, 110 bin dolara kadar düştü

Kripto para piyasasında dün gece sert bir dalgalanma yaşandı. Hafta içinde 118 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, gece saatlerinde 110 bin 600 dolara kadar gerileyerek yatırımcısını şaşırttı. Ani düşüşe piyasada büyük işlem yapan bir “balina”nın satışının neden olduğu öne sürülüyor. Uzmanlar, sert hareketlerin devam edebileceği uyarısında bulunurken yatırımcıların temkinli olması gerektiğini belirtiyor.

Bitcoin'de neler oluyor, kaç dolar oldu? Gece yarısı adeta çakıldı, 110 bin dolara kadar düştü
Devrim Karadağ

Kripto para piyasasında dün gece sert bir dalgalanma yaşandı. Hafta içinde 118 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, gece saatlerinde hızla değer kaybederek 110 bin 600 dolara kadar geriledi. Kısa süre içinde yaşanan bu düşüş yatırımcıları endişelendirirken, altcoinlerde de benzer oranda kayıplar görüldü.

UZMANLAR UYARIYOR

Piyasa analistleri, bu ani hareketin “balina” olarak adlandırılan büyük yatırımcıların toplu satışından kaynaklandığını ifade ediyor. Büyük ölçekli işlemlerin piyasada zincirleme satış baskısı yarattığını belirten uzmanlar, benzer dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulundu.

Bitcoin de neler oluyor, kaç dolar oldu? Gece yarısı adeta çakıldı, 110 bin dolara kadar düştü 1

PANİK SATIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Bitcoin’in kısa sürede 7 bin doların üzerinde değer kaybetmesi balina etkisinin tipik bir örneği olduğu belirtilirken; yatırımcıların panik satışa yönelmesiyle dalgalanma daha da derinleşti.

BITCOIN BUGÜN NE KADAR?

08.00 itibarıyla 25 Ağustos Pazartesi sabahı Bitcoin 112 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Bitcoin de neler oluyor, kaç dolar oldu? Gece yarısı adeta çakıldı, 110 bin dolara kadar düştü 2

Analistler, önümüzdeki süreçte Bitcoin’in 110 bin dolar seviyesinin kritik destek, 118 bin doların ise güçlü direnç olarak öne çıkacağını belirtiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur zammı için süreç devam ediyor! 3. toplantı bugünMemur zammı için süreç devam ediyor! 3. toplantı bugün
Telefon fiyatına satılan da var, dudak uçuklatan rakamlar da!Telefon fiyatına satılan da var, dudak uçuklatan rakamlar da!

Anahtar Kelimeler:
bitcoin (btc) kripto para borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklaması

Telefon fiyatına satılan da var, dudak uçuklatan rakamlar da!

Telefon fiyatına satılan da var, dudak uçuklatan rakamlar da!

Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Memur zammı için süreç devam ediyor! 3. toplantı bugün

Memur zammı için süreç devam ediyor! 3. toplantı bugün

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

TOKİ 30 ilde uygun fiyatlı yüzlerce arsa satacak!

TOKİ 30 ilde uygun fiyatlı yüzlerce arsa satacak!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.