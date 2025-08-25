Bitcoin'de neler oluyor, kaç dolar oldu? Gece yarısı adeta çakıldı, 110 bin dolara kadar düştü

Kripto para piyasasında dün gece sert bir dalgalanma yaşandı. Hafta içinde 118 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, gece saatlerinde hızla değer kaybederek 110 bin 600 dolara kadar geriledi. Kısa süre içinde yaşanan bu düşüş yatırımcıları endişelendirirken, altcoinlerde de benzer oranda kayıplar görüldü.

UZMANLAR UYARIYOR

Piyasa analistleri, bu ani hareketin “balina” olarak adlandırılan büyük yatırımcıların toplu satışından kaynaklandığını ifade ediyor. Büyük ölçekli işlemlerin piyasada zincirleme satış baskısı yarattığını belirten uzmanlar, benzer dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulundu.

PANİK SATIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Bitcoin’in kısa sürede 7 bin doların üzerinde değer kaybetmesi balina etkisinin tipik bir örneği olduğu belirtilirken; yatırımcıların panik satışa yönelmesiyle dalgalanma daha da derinleşti.

BITCOIN BUGÜN NE KADAR?

08.00 itibarıyla 25 Ağustos Pazartesi sabahı Bitcoin 112 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, önümüzdeki süreçte Bitcoin’in 110 bin dolar seviyesinin kritik destek, 118 bin doların ise güçlü direnç olarak öne çıkacağını belirtiyor.