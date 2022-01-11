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Bitcoin'de sert düşüş! Bitcoin ne kadar oldu? İşte 11 Ocak Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple fiyatları...

11.01.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin son birkaç yılın popüler yatırım aracı. El Salvador başkanı Bukele, 2022'de Bitcoin'in 100 bin dolara çıkacağını ve iki ülkenin saha Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul edeceğini açıklamıştı. Ancak Çin'den kripto paralara karşı hamle gelmeye devam ediyor. Bu hamleler kripto paralarda değer kaybına neden oluyor. İşte 11 Ocak Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple fiyatları...

Bitcoin'de sert düşüş! Bitcoin ne kadar oldu? İşte 11 Ocak Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple fiyatları...

Bitcoin'e karşı hareketleriyle bilinen Çin, kripto para madenciliğini ortadan kaldırılması gereken endüstriler arasına dahil etti. Bu açıklama ile Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para değer kaybetti. Ayrıca Fed'in sıkı para politikasına yönelik mesajları ve en büyük ikinci kripto para madenciliği merkezi olan Kazakistan’da meydana gelen internet kesintisi kripto paraların kay kaybını derinleştirdi. Peki Bitcoin yükselecek mi? İşte 11 Ocak Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple fiyatları...

Bitcoin'de sert düşüş! Bitcoin ne kadar oldu? İşte 11 Ocak Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 39 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin 11 Ocak sabah saatlerinde yüzde 0,85'lik yükseliş ile 42 bin 150 dolar oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum geçtiğimiz gün 2 bin 950 dolara kadar geriledi. 11 Ocak sabah saatlerinde yüzde 0,85 değer kazanan Ethereum yeniden 3 bin doların üzerine çıktı ve 3 bin 100 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 0,13 cent seviyesine kadar gerileyen Dogecoin 0,14 cent oldu.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 0,69 cent seviyesine kadar gerileyen Ripple ise yüzde 0,95'lik yükseliş ile 0,74 cent oldu.

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Anahtar Kelimeler:
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