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Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! Dört ayın en düşük seviyesinde

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.07.2024 08:01
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Kripto paralarda hareketlilik! Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'de düşüş devam ediyor. Bitcoin 55 bin dolar seviyesine kadar çekildi. Bu rakam dört ayın en düşük seviyesi...

Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! Dört ayın en düşük seviyesinde

Bitcoin'deki sert düşüş sürüyor. Son bir yılın en kötü haftalık performansına doğru ilerleyen Bitcoin fiyatı son 24 satte 55.023,44 dolar seviyesine kadar indi. Şu sıralarda da yüzde 5,17 kayıpla 55.309 dolar seviyesine geriledi.

DİĞER KRİPTO PARALARDA DA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Etherum fiyatı %8 düşüşle 2,891 dolara kadar gerilemenin ardından şu sıralarda 2926,70 dolar seviyesinde. Son 24 saate kayıp yüzde 6,94.

Foreks'te yer alan habere göre, piyasa katılımcıları, Donald Trump'a karşı ilk tartışmadaki kötü performansının ardından, yatırımcıların Biden'ın Demokratların başkan adayı olarak daha az kripto yanlısı biriyle değiştirilmesi olasılığından da endişe duyduklarını söyledi.


Express


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