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Bitcoin'de şok düşüş! 13 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 13 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu?

13.05.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para yatırımcılarının ilgiyle takip ettiği Bitcoin ani bir düşüş yaşadı. Tesla'nın yöneticisi Elon Musk, şirketin araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını kamuoyuna duyurdu. Musk'ın bu açıklamasının sonrasında Bitcoin fiyatında önemli bir düşüş görüldü. Peki 13 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 13 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL?

İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

BITCOIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...

13 Mayıs Perşembe günü Bitcoin fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bitcoin, dün Musk'ın yaptığı açıklama sonrası ani bir düşüş yaşadı.

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
%-10,16 değerinde bir düşüş yaşayan Bitcoin şu anda $ 51.211,5 seviyesinde ve 434,06 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Gün aralığında 46.331,1 - 51.337,3 dolar seviyelerinde değişim gösteren Bitcoin'in şu anda piyasa değeri $959,21B seviyesinde. 24 saatlik toplam hacmi ise $96,60B.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
%6,77'lik bir düşüş yaşayan Ethereum, şu anda $ 4.005,34 seviyesinde yani 33,91 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

DOGECOİN NE KADAR OLDU?
%12,05'lik bir düşüş yaşayan Dogecoin ise şu anda 13 Mayıs'ta $ 0,440736 seviyesinde yani 3,73 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Gün aralığında 0,353838 - 0,452448 dolar seviyelerinde değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $12,04B.

RİPPLE NE KADAR OLDU?

RİPPLE NE KADAR OLDU?
%6,51'lik bir düşüş yaşayan Ripple ise şu anda $ 1,37716 seviyesinde yani 11,66 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Ripple'ın 24 saatlik hacmi $11,41B.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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