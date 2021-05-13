Bitcoin'de şok düşüş! 13 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 13 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu?

İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

BITCOIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...

13 Mayıs Perşembe günü Bitcoin fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bitcoin, dün Musk'ın yaptığı açıklama sonrası ani bir düşüş yaşadı.

BİTCOİN NE KADAR? %-10,16 değerinde bir düşüş yaşayan Bitcoin şu anda $ 51.211,5 seviyesinde ve 434,06 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

Gün aralığında 46.331,1 - 51.337,3 dolar seviyelerinde değişim gösteren Bitcoin'in şu anda piyasa değeri $959,21B seviyesinde. 24 saatlik toplam hacmi ise $96,60B.

ETHEREUM NE KADAR? %6,77'lik bir düşüş yaşayan Ethereum, şu anda $ 4.005,34 seviyesinde yani 33,91 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU? %12,05'lik bir düşüş yaşayan Dogecoin ise şu anda 13 Mayıs'ta $ 0,440736 seviyesinde yani 3,73 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

Gün aralığında 0,353838 - 0,452448 dolar seviyelerinde değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $12,04B.