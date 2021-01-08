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Bitcoin'de yeni zirve 40,180.37 dolar

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 08.01.2021 10:04 | Son Güncelleme

Başta kurumsal alımlar olmak üzere, kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle, en yüksek hacimli birim Bitcoin 40.180.37 dolar ile yeni zirveye tırmanırken, piyasa hacmi de 700 milyar doları aştı.

Bitcoin'de yeni zirve 40,180.37 dolar

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.84 artışla 38,535.74 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 32.43 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise 698.37 milyar dolardan, 719.82 milyar dolara yükseldi.

Analistlere göre Bitcoin ile birlikte altcoin piyasalarında da güçlü bir yükseliş gözlendi. En büyük altcoin olan Ether, üç yılın ardından ilk kez 1,200 doların üzerini gördü. Bu yükseliş, Ether'i piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli varlıkları listesinde 88. sıraya taşıdı. En büyük 10 kripto para arasında yer alan XRP son 24 saat içerisinde yüzde 16.66 değer kazanarak 4'üncü sıraya yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 78 birimin değeri düşerken, düşenlerden 8 birim ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 5.0 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 22.88 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 14 milyar dolarlık artışla 185 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,209 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,018 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 70.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.

Bittrt Araştırma'nın analizinde, kripto para piyasasının kümülafit değerinin 1 trilyon doları aştığına işaret edildi ve şöyle denildi:

"Kevin Warsh, eski Fed guvernörü, katıldığı bir programda Bitcoin hakkında yorum yaptı. Dolar endeksinin güç kaybetmesinin üzerinde duran Warsh, Bitcoin’in durumdan olumlu etkilendiğini dile getirdi. Guvernör ayrıca, içinde bulunduğumuz durumda yatırım sepetinde Bitcoin’e de yer vermenin mantıklı olduğunu dile getirdi."

Kurumsal yatırımcıların çıkartılan bütün yeni Bitcoin’leri aldıklarına da işaret edilen analizde, "Grayscale ise neredeyse yeni üretilen tüm Bitcoin’lerin üç katı kadar alım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay 72,950 adet Bitcoin alan firmanın alımlarına karşın madenciler 28,112 adet Bitcoin üretti. Alıcılar, Bitcoin depoluyor ve uzun vade için soğuk cüzdanlara çekiyor. Borsadaki BTC miktarı azalıyor, arz kısıtlanıyor. Bu durum karşısında ise fiyatlarda yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi bekleniyor" denildi ve eklendi:

"Bitcoin Financial Times’ın kapağında yer aldı. Dünyanın en büyük iş gazetelerinden biri olan Financial Times, yükselişin ardından Bitcoin grafiğine yer verdi. Medyanın dikkatini çeken kripto para biriminin yükselişinin balon olmadığının altı çiziliyor."

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Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
geleceğin parası. aklı ve imkanı olan yatırım yapar.
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