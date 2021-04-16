Bitcoin değer kaybediyor: 60 bine kadar geriledi | 16 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Merkez Bankası, sanal paralar ile ilgili yeni bir karar aldı. 16 Nisan gecesi resmi gazetede kripto paralar ile ilgili alınan kararın detayları paylaşıldı. Merkez Bankası, Bitcoin ve Ethereum gibi para birimlerine müdahale etti. Buna göre 30 Nisan’da yürürlüğe girecek olan karara göre, sanal paralar ödemelerde doğrudan ve dolaylı yoldan kullanılamayacak. Peki geçtiğimiz günlerde Coinbase’in listelenmesinin ardından zirveyi gören Bitcoin fiyatlarında son durum ne? Ethereum ne kadar? MERKEZ BANKASI KARARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR? Güne $63.399,0500 ile başlayan Bitcoin, 16 Nisan itibarıyla %1,44 azalışla $60.769,55 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $60.769,55 ve ₺492.987,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $2.500,9600 ile başlayan Ethereum, 16 Nisan itibarıyla %0,38 azalışla $2.383,40 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $2.499,0500 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.383,40 ve ₺19.304,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR? Güne $1,8010 ile başlayan Ripple, 16 Nisan itibarıyla %1,59 azalışla$1,6318 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 17 Mart tarihinde $0,4673 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,6318 ve ₺13,2460'ye karşılık gelmektedir.