Bitcoin'den $64.370,00 dolarlık yeni rekor! | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

13 Nisan günü Bitcoin, tarihindeki en büyük rekorunu kırarak 63 bin doların üzerine çıktı. Ethereum para birimi de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2 bin 370 dolardan işlem gördü. Bitcoin ve Ethereum’daki bu yükselişin sebebinin ise 14 Nisan günü Coinbase’in resmen halka arzının gerçekleşmesi olduğu biliniyor. Coinbase, Nasdaq üzerinde listelenecek ve COİN ismi ile hisse olarak direkt işlem görebilecek. 14 Nisan tarihinde Bitcoin ve Ethereum’un ciddi anlamda bir tarihi rekor kırması bekleniyor.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR? Güne $63.180,0000 ile başlayan Bitcoin, 14 Nisan itibarıyla %6,35 artışla $64.370,00 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 14 Nisan tarihinde ise $64.376,6400 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $64.370,00 ve ₺524.500,00''ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $2.301,8800 ile başlayan Ethereum, 14 Nisan itibarıyla %9,58 artışla $2.374,03 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 14 Nisan tarihinde ise $2.374,03 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.374,03 ve ₺19.374,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR? Güne $1,8254 ile başlayan Ripple, 14 Nisan itibarıyla %33,87 artışla $1,9442 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 15 Mart tarihinde $0,4391 ile son bir ayın en düşük, 14 Nisan tarihinde ise $1,9098 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,9098 ve ₺15,5770'ye karşılık gelmektedir.