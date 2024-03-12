Bitcoin'den sonra dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi: Ethereum için gözler 13 Mart'a çevrildi

Tarihsel veriler 1 Ocak'ta 2 bin 282 dolar seviyesinde açılan Ethereum'un 10 Mart'ta 3 bin 950 dolar seviyelerinde seyrettiğini gösteriyor. Yılın başından bu yana yüzde 70 değer kazanan Ethereum, küresel ekonomideki hafif gevşemenin ve spot Bitcoin ETF onayının oluşturduğu olumlu rüzgârları arkasına almışa benziyor

BİTCOİN REKOR KIRDI

Kripto para piyasalarında özellikle şubat ayının başından bu yana güçlü bir pozitif hava görüldüğünü, Bitcoin'in 70 bin dolar seviyelerine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştığını hatırlatan Sönmez, “Elbette bu olumlu gelişmeler, dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum'a da yansıyor. Grayscale analistleri, Ethereum'un güncel fiyat performansının, Dencun yükseltmesi beklentisini yansıttığını belirtiliyor. 2024, Dencun güncellemesinin ardından Ethereum'un yeni en yüksek seviyelerini test edeceği bir yıl olabilir" diye konuştu.

Sönmez, "Ethereum ağı, bu güncellemeyle 'proto-danksharding' adı verilen yeni bir özellik sunacak. Bu özellik, temelde daha fazla blok alanını kullanılabilir hâle getiriyor ve bu sayede Katman-2 ölçeklendirme çözümleri, zincir dışında daha fazla işlemi uygun maliyetli biçimde işleme potansiyeli kazaniyor. Kullanıcılar için daha az işlem ücreti, geliştiriciler için de yüksek geliştirme maliyetlerini azaltma olanağı sunan bu yükseltme, büyük miktarlarda verinin daha verimli şekilde depolanmasına imkan tanıyacak. Kimi tahminler, Ethereum'un bu güncellemeyle sosyal finanstan oyun sektörüne, çok çeşitli uygulamaların geliştirilmesi için daha uygun bir blokzincirine dönüşeceğini söylüyor. Ethereum topluluğu ve ekosistemi, güncellemenin sorunsuz tamamlanması için nefeslerini tutmuş durumda" ifadelerini kullandı.

ETHEREUM'DA 2024 HEDEFİ 10 BİN DOLAR

Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Düşük işlem ve geliştirme ücretleri yatırımcı ilgisini artıracak. Bu sayede Ethereum'un önümüzdeki dönemde fiyatının daha da ileri gidebileceği düşünülüyor. Tahminler, 2024 için Ethereum'un 8 bin ile 10 bin dolar fiyatı görebileceği yönünde. Elbette bir de bu yıl içinde yüzde 50-60 olasılık verilen Ethereum spot ETF beklentileri var. Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonlarının borsada işlem görmeye başlamasıyla yaşananları ve oluşan hacmi gördük. Ethereum ETF başvuruları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun masasında bekliyor. Bin 800 kripto para birimine 7 gün 24 saat yatırım yapmaya olanak tanıyan ve 150'den fazla kripto projesini Türk Lirası ile alıp satma fırsatı sunan Gate.TR olarak ekosistemde yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve ürün yol haritamızı bu gelişmelere duyarlı şekilde belirliyoruz. Türkiye kripto ekosisteminin kriptoya açılan kapısı olmaya devam edeceğiz" dedi.

(DHA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





