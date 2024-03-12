FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin'den sonra dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi: Ethereum için gözler 13 Mart'a çevrildi

Bitcoin'den sonra dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi: Ethereum için gözler 13 Mart'a çevrildi

12.03.2024 12:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para ekosisteminde gözler, 13 Mart'ta gerçekleştirilmesi beklenen Ethereum Dencun güncellemesine çevrildi. 475 milyar dolara yakın piyasa değeriyle dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum'a ilişkin tahminler, kripto para biriminin bu yıl 10 bin dolar seviyelerini test edebileceğini öngörüyor.

Bitcoin'den sonra dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi: Ethereum için gözler 13 Mart'a çevrildi

Tarihsel veriler 1 Ocak'ta 2 bin 282 dolar seviyesinde açılan Ethereum'un 10 Mart'ta 3 bin 950 dolar seviyelerinde seyrettiğini gösteriyor. Yılın başından bu yana yüzde 70 değer kazanan Ethereum, küresel ekonomideki hafif gevşemenin ve spot Bitcoin ETF onayının oluşturduğu olumlu rüzgârları arkasına almışa benziyor

BİTCOİN REKOR KIRDI

Kripto para piyasalarında özellikle şubat ayının başından bu yana güçlü bir pozitif hava görüldüğünü, Bitcoin'in 70 bin dolar seviyelerine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştığını hatırlatan Sönmez, “Elbette bu olumlu gelişmeler, dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum'a da yansıyor. Grayscale analistleri, Ethereum'un güncel fiyat performansının, Dencun yükseltmesi beklentisini yansıttığını belirtiliyor. 2024, Dencun güncellemesinin ardından Ethereum'un yeni en yüksek seviyelerini test edeceği bir yıl olabilir" diye konuştu.

thumbs_b_c_67a283863673c60f2f3875f935405c54

Sönmez, "Ethereum ağı, bu güncellemeyle 'proto-danksharding' adı verilen yeni bir özellik sunacak. Bu özellik, temelde daha fazla blok alanını kullanılabilir hâle getiriyor ve bu sayede Katman-2 ölçeklendirme çözümleri, zincir dışında daha fazla işlemi uygun maliyetli biçimde işleme potansiyeli kazaniyor. Kullanıcılar için daha az işlem ücreti, geliştiriciler için de yüksek geliştirme maliyetlerini azaltma olanağı sunan bu yükseltme, büyük miktarlarda verinin daha verimli şekilde depolanmasına imkan tanıyacak. Kimi tahminler, Ethereum'un bu güncellemeyle sosyal finanstan oyun sektörüne, çok çeşitli uygulamaların geliştirilmesi için daha uygun bir blokzincirine dönüşeceğini söylüyor. Ethereum topluluğu ve ekosistemi, güncellemenin sorunsuz tamamlanması için nefeslerini tutmuş durumda" ifadelerini kullandı.

download

ETHEREUM'DA 2024 HEDEFİ 10 BİN DOLAR

Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Düşük işlem ve geliştirme ücretleri yatırımcı ilgisini artıracak. Bu sayede Ethereum'un önümüzdeki dönemde fiyatının daha da ileri gidebileceği düşünülüyor. Tahminler, 2024 için Ethereum'un 8 bin ile 10 bin dolar fiyatı görebileceği yönünde. Elbette bir de bu yıl içinde yüzde 50-60 olasılık verilen Ethereum spot ETF beklentileri var. Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonlarının borsada işlem görmeye başlamasıyla yaşananları ve oluşan hacmi gördük. Ethereum ETF başvuruları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun masasında bekliyor. Bin 800 kripto para birimine 7 gün 24 saat yatırım yapmaya olanak tanıyan ve 150'den fazla kripto projesini Türk Lirası ile alıp satma fırsatı sunan Gate.TR olarak ekosistemde yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve ürün yol haritamızı bu gelişmelere duyarlı şekilde belirliyoruz. Türkiye kripto ekosisteminin kriptoya açılan kapısı olmaya devam edeceğiz" dedi.

(DHA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Bolat'tan cari açık değerlendirmesi: 'Tarihi düşüş yaşandı' Bakan Bolat'tan cari açık değerlendirmesi: 'Tarihi düşüş yaşandı'
İstanbul'da cep yakan menü fiyatlarıİstanbul'da cep yakan menü fiyatları
Yükseliş eğilimi devam ediyor: Dolar 32 TL'nin üzerindeYükseliş eğilimi devam ediyor: Dolar 32 TL'nin üzerinde
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para etf
En Çok Okunan Haberler
İsrail kalbinden vuruldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

İsrail kalbinden vuruldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Misafirlikte kabus: Cesetle yaşayan adamın evine gittiler

Misafirlikte kabus: Cesetle yaşayan adamın evine gittiler

İstanbul'da cep yakan menü fiyatları

İstanbul'da cep yakan menü fiyatları

Altın fiyatları için saat 16.30 senaryoları!

Altın fiyatları için saat 16.30 senaryoları!

Kredi kartında yeni düzenleme! Seçimden sonrası için bekleniyordu ama...

Kredi kartında yeni düzenleme! Seçimden sonrası için bekleniyordu ama...

Dünyaca ünlü bankadan Merkez Bankası ve döviz kuru tahmini! '300-500 baz puan...'

Dünyaca ünlü bankadan Merkez Bankası ve döviz kuru tahmini! '300-500 baz puan...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.