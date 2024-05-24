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Bitcoin'den sonra sıra onda! SEC’ten spot ethereum ETF’ler için kritik hamle

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.05.2024 11:31
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) için başvuran tüm şirketlere onay verdi. SEC Ocak ayında da spot Bitcoin ETF’lere onay vermişti. Spot bitcoin ETF’lerine toplam net girişler 12 milyar doları aştı.

Bitcoin'den sonra sıra onda! SEC’ten spot ethereum ETF’ler için kritik hamle

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Ether ETF’lerinin işlem görmesini için başvuran tüm şirketlere onay verdi. SEC, BlackRock, Fidelity, Invesco ve Ark Invest'in de aralarında bulunduğu çeşitli gruplar için Ethereum blok zincirinin yerel kripto para birimi olan Ethereum'a yatırım yapan ETF'leri destekleyen kural değişikliklerini onayladı.

İKİNCİ ONAY TURU

Ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için ikinci bir onay turuna ihtiyaç duyulacak.

Bloomberg ETF Analisti James Seyffart karara ilişkin “Bu karar işlemlerin hemen yarın başlayacağı anlamına gelmiyor. Bu yalnızca 19b-4 onayı. S-1 belgelerinin de onaylanması gerekiyor ve bu zaman alacak. Birkaç hafta veya daha uzun sürebilir.” değerlendirmesini yaptı.


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bitcoin Ethereum SEC
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