Bitcoin dibin dibini gördü: Ekran kırmızıya döndü! Altın 5 haftanın zirvesinde

Altın fiyatları Fed'den gelen güvercin açıklamalar ile yükselişe geçerken kripto borsası ise adeta yere çakıldı. 1 Aralık Pazartesi gününe düşüle başlayan kripto borsasının karşısında gram altın 5 bin 800 TL'yi gördü. Kripto borsasında daha sert düşüşler beklenirken bir yandan da altının yükselişi takip ediliyor. 1 Aralık Pazartesi günü altın, kripto, gümüş piyasalarındaki son durum...

Ezgi Sivritepe

Kripto borsası 1 Aralık sabahına çakılarak başladı. Yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan kripto borsasında son durum merak ediliyor. Bitcoin, Asya işlemlerinde yüzde 6'ya varan bir kayıp yaşadı. Etherul fiyatı da yüzde 7’ye varan kayıpla 2.812,26 dolarnı gördü. Şu sıralarda yüzde 6,89 düşüşle 2814,03 dolarda.

YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 8 KAYIP

Bitcoin'de son 3 ayda kayıp yüzde 23,02 ve yıl başından bu yana kayıp yüzde 8,46 oldu. Etherum son 3 ayda yüzde 34,78 ve yıl başından bu yana yüzde 15,9 değer kaybetti.

Piyasa, Ekim başında Bitcoin’in 126.251 dolarla rekor kırmasından günler sonra yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun silinmesiyle başlayan haftalar süren satışların ardından kırılgan duruma geldi.

DAHA BÜYÜK DÜŞÜŞLER BEKLENİYOR!

Piyasalar ise daha büyük düşüşlere hazırlanmaya başladı. FalconX APAC türev işlemleri sorumlusu Sean McNulty kirpto borsası için şu cümleleri kurdu:

"Aralık riskten kaçışla başladı. Bitcoin ETF’lerine zayıf girişler ve alım yönlü ilginin yokluğu en büyük sorun. Bu ay yapısal baskıların sürmesini bekliyoruz. 80.000 dolar bir sonraki kritik destek"

ALTINDAN HIZLI GİRİŞ

Altın ise Aralık ayına hızlı bir giriş yaptı. Hem ons altında hem de gram altında olumlu bir hava hakim. Ons altın, 4 bin 254 doları test ederek 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine gördü. Gram altın fiyatı da 5 bin 812 TL’yi test etti. Geçen ay %6,61 gibi yüksek bir prim yapan gram altın fiyatı, bugünkü işlemlerde son 5 haftanın zirvesini gördü.

Altının etkileyen en önemli gelişme ise Fed'den geliyor. Fed'den 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi altının fiyatlanmasına neden oluyor. Dolarda yaşanan zayıflık ile altını tutmanın maliyetini düşürerek sarı metale destek oluyor.

ALTIN DAHA DA YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, fiyatların kalıcı olması durumunda, "2.245 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde altın fiyatlarında yükselişin ivme kazandığı görülebilir" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için son dönemde ABD öncülüğünde artan diplomatik girişimler takip edilirken, henüz somut bir gelişme yaşanmadı. ABD ve Venezuela arasında artan gerilim de piyasalarda güvenli liman talebini canlı tutuyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.773,34
5.774,13
% 0.18
08:46
Ons Altın / TL
179.843,95
179.989,64
% 0.37
09:01
Ons Altın / USD
4.232,21
4.232,68
% 0.35
09:01
Çeyrek Altın
9.237,34
9.440,70
% 0.18
08:46
Yarım Altın
18.416,95
18.881,41
% 0.18
08:46
Ziynet Altın
36.949,36
37.647,33
% 0.18
08:46
Cumhuriyet Altını
38.664,00
39.243,00
% 0.67
12:59
Anahtar Kelimeler:
gram altın bitcoin Altın Ethereum ons altın kripto
