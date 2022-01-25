Bitcoin, Dogecoin yükselecek mi? 25 Ocak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

Kripto paralarda kan kaybı devam ederken Bitcoin'in yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Kripto para piyasasına girecek ve çıkacak para için gözler Fed faiz toplantısında olacak. 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu toplantıda alınacak faiz kararı, piyasaların yönünü şekillendirecek. İşte 25 Ocak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

25 ocak sabah saatlerinde yüzde 1,83 değer kaybeden Bitcoin 36 bin 50 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz gün 32 bin 950 dolara kadar gerileyen Bitcoin bahsi geçen bölgeden hızla toparlandı ve kapanışını 36 bin 750 dolardan yaptı.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 2 bin 150 dolara iğne atan Ethereum 25 Ocak sabah saatlerinde yüzde 2,42 değer kaybetti ve 2 bin 383 dolar oldu.

DOGECOİN NE KADAR?

Düşüşten en çok etkilenen bir diğer coin Dogecoin oldu. 25 Ocak sabah saatlerine yüzde 1,61'lik yükseliş ile başlayan Dogecoin 0,13 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 0,54 cent seviyesine kadar gerileyen Ripple yüzde 2,93 değer kaybıyla 0,59 cent oldu.

