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Bitcoin, Dogecoin yükselecek mi? 25 Ocak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

25.01.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda hızla değer kazanan kripto paralarda yaklaşık son 3 aydır düşüş hakim. 68 bin dolar seviyesinden sonra hızla gerileyen Bitcoin 33 bin dolar seviyesine çakıldı. Kripto paralarda değer kaybı devam ederken Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi diğer coinlerde de şiddetli düşüş meydana geldi. Peki Bitcoin yükselecek mi? İşte 25 Ocak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

Bitcoin, Dogecoin yükselecek mi? 25 Ocak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

Kripto paralarda kan kaybı devam ederken Bitcoin'in yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Kripto para piyasasına girecek ve çıkacak para için gözler Fed faiz toplantısında olacak. 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu toplantıda alınacak faiz kararı, piyasaların yönünü şekillendirecek. İşte 25 Ocak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

25 ocak sabah saatlerinde yüzde 1,83 değer kaybeden Bitcoin 36 bin 50 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz gün 32 bin 950 dolara kadar gerileyen Bitcoin bahsi geçen bölgeden hızla toparlandı ve kapanışını 36 bin 750 dolardan yaptı.

Bitcoin, Dogecoin yükselecek mi? 25 Ocak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 2 bin 150 dolara iğne atan Ethereum 25 Ocak sabah saatlerinde yüzde 2,42 değer kaybetti ve 2 bin 383 dolar oldu.

DOGECOİN NE KADAR?

Düşüşten en çok etkilenen bir diğer coin Dogecoin oldu. 25 Ocak sabah saatlerine yüzde 1,61'lik yükseliş ile başlayan Dogecoin 0,13 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 0,54 cent seviyesine kadar gerileyen Ripple yüzde 2,93 değer kaybıyla 0,59 cent oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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