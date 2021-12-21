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Bitcoin düştü mü, neden düştü? Bitcoin yükselir mi, düşer mi?

21.12.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklamasının ardından dolar, altın, euro kurlarında ve Bitcoin'de düşüş görüldü. Haftalardır yükselişte olan doların düşüşe geçmesi sonrası kripto paralardaki son durum merak konusu oldu. Peki Bitcoin düştü mü, neden düştü? Bitcoin yükselir mi, düşer mi? İşte merak edilenler...

Bitcoin düştü mü, neden düştü? Bitcoin yükselir mi, düşer mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Aralık günü TL mevduatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar, altın, euro kurlarında ve Bitcoin'de düşüş yaşandı. Bitcoin açıklamalar sonrası $ 46,077,6340 seviyesine kadar düştü. Peki Bitcoin son durum ne, yükselir mi?

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Gçetiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası yükselişe geçerek üst üste tarihi zirve yapan Dolar, TL karşısında 18,43'e kadar yükselmişti. 2021 yılının son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası Dolar, 14.80 seviyesine kadar geriledi. Altın da 860 sevilerine kadar düşüş yaşadı. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik sonrası kripto yatırımcıları Bitcoin'in durumunu merak etti.

Bitcoin, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklamasının ardından $ 46,077,6340 seviyesine kadar düştü. Akşam saat 22:15 itibarıyla $ 46,435,97 seviyesinde olan Bitcoin, 21 Aralık'ta $ 48.483,0 yani 618.915,21 Türk Lirası seviyesinde işlem görüyor.

Gün aralığında 46.654,0 - 49.306,1 dolar arası değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $29,34B.

DOLAR DÜŞTÜ MÜ?

Yine kurdaki hareketlilik sonucu gün içinde tarihi rekor kıran ve TL karşısında 18.43'e kadar yükselen dolar, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklamasının ardından 14.80 seviyesine kadar düştü.

Ayrıca gram altın ise 1060 liradan 870 liraya düşerken, euro ise 20.60'lardan geriledi ve 16.75 seviyesini gördü.

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