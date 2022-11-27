Kripto paralardaki düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz yıl boğa sezonunda hızla yükselen kripto paralar bu yıl oldukça değer kaybetti. Boğa sezonunda 69 bin dolarlık zirveyi gören Bitcoin şimdilerde 16 bin dolar ile 17 bin dolar seviyeleri arasında işlem görüyor. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? 27 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'de son durum nedir? İşte detaylar...

BİTCOİN NE KADAR?

Lider kripto para birimi Bitcoin 16 bin 500 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl 4 bin 800 dolar ile zirveyi gören Ethereum bin 217 dolara kadar geriledi.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler varlıklardan biri olan Dogecoin 0.09 cent oldu.

