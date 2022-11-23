Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Dogecoin ne kadar oldu? 23 Kasım Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Dogecoin fiyatları!

Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Dogecoin başta olmak üzere birçok kripto varlığın fiyatı sorgulanıyor. En yüksek 69 bin dolar seviyesini gören Bitcoin 16 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Peki Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Dogecoin ne kadar oldu? İşte 23 Kasım Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Dogecoin fiyatları!

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 24 Kasım'da yüzde 1,14 değer kazandı ve 16 bin 500 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum yüzde 1,90 değer kazandı ve bin 159 dolar seviyesinden işlem görüyor.

LİTECOİN NE KADAR?

Litecoin yüzde 12 yükseldi. 79 dolar seviyesinden alınıp satılıyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Yüzde 3,34 değer kazanan Dogecoin 0.081 cent.0

