Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu? 6 Kasım Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatları...

Son dönemlerin popüler varlıklarından olan kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta yükseliş kaydeden Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'in güncel değerleri araştırılıyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu? İşte 6 Kasım Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 21 bin 200 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

4 bin 800 dolar ile zirveyi gören Ethereum'un güncel fiyatı bin 600 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda 0.05 cent seviyelerinden hızla yükseliş kaydeden Dogecoin 0.12 cent seviyesinden işlem görüyor.

XRP NE KADAR?

XRP (Ripple) 0.49 cent seviyesinden alınıyor ve satılıyor.



