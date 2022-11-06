Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu? 6 Kasım Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatları...

Son dönemlerin popüler varlıklarından olan kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta yükseliş kaydeden Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'in güncel değerleri araştırılıyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu? İşte 6 Kasım Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatları...
Bitcoin 21 bin 200 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
4 bin 800 dolar ile zirveyi gören Ethereum'un güncel fiyatı bin 600 dolar.
Geçtiğimiz haftalarda 0.05 cent seviyelerinden hızla yükseliş kaydeden Dogecoin 0.12 cent seviyesinden işlem görüyor.
XRP (Ripple) 0.49 cent seviyesinden alınıyor ve satılıyor.