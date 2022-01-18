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Bitcoin için kritik tarih: İnceleme başlatılıyor!

18.01.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para madenciliği operasyonlarının maruz kaldığı enerji tüketiminin sonuçlarını araştırmak için ABD hükümeti atağa geçti. Hükümet, 20 Ocak’ta kripto para birimlerinin durumunu farklı boyutları ile masaya yatırmaya hazırlanıyor.

Bitcoin için kritik tarih: İnceleme başlatılıyor!

Geçen yıl daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için kripto paralara ilişkin önemli adımlar atıldı. Bu adımların en çok konuşulanı ise ABD’de kripto para endüstrisini de ilgilendiren maddelerin de olduğu 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketi oldu. Blockchain ağında faaliyet gösterenlerden rapor talep edebilmesi ve bu faaliyette bulunanların kazançları üzerinden vergi alınmasının yolunun açıldığı tasarının bu ay yasallaşması bekleniyor.

Bununla birlikte ABD, kripto paralar için önemli bir karar daha almaya hazırlanıyor. Hükümet 20 Ocak’ta kripto para birimlerinin durumunu farklı boyutları ile masaya yatırmaya hazırlanıyor. Yoğun karbon ayak izi sebebiyle ağır tartışmalara konu olan Bitcoin tüm yönleriyle ele alınacak.

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20 OCAK’TA BITCOIN İÇİN TOPLANIYORLAR

Kripto para madenciliği operasyonlarının maruz kaldığı enerji tüketiminin sonuçlarını araştırmak için ABD’de bir meclis oturumu organize ediliyor. Gerçekten de, Enerji ve Ticaret Komitesi’nin Gözetim ve Soruşturma Alt Komitesi, Meclis Komitesine göre 20 Ocak Perşembe günü konuyla ilgili bir kamuya açık oturum yapacak. Alınan bilgilere göre Enerji ve Ticaret Komitesi’nin Gözetim ve Soruşturma Alt Komitesi, 20 Ocak 2022 Perşembe günü saat 10.30’da hem yüz yüze hem de uzaktan katılımı içeren karma bir duruşma yapacak.

Soruşturma “Kripto Para Biriminin Temizlenmesi: Blockchainlerin Enerji Etkileri” başlığı altında yürütülecek. Özellikle Alt Komite, gelecekte çevresel zararlar ve kaygılar yaratabilecekleri öncülüyle blockchainlerin enerji tüketimi hakkında bilgi edinme hususuna önem veriyor.


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