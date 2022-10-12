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Bitcoin ne kadar? 12 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

12.10.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasasında son durumu öğrenmek isteyenler dolar ve TL alım satım fiyatlarını internette araştırıyor. Peki Bitcoin ne kadar? İşte 12 Ekim Çarşamba Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatları...

Bitcoin ne kadar? 12 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar 12 Ekim 2022 Çarşamba günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin ne kadar? İşte 12 Ekim Çarşamba Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kaç dolar oldu? Detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin bugün 356.604,72 TL alış, 356.602,29 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 0,42 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 19.105,53 Bitcoin'in satış fiyatı 19.105,40 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 12 Ekim Çarşamba günü yüzde 1,16 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.290,8600 , satış fiyatı ise 1.290,8500 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 24.093,9019 , satış fiyatı ise 24.093,7153 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 2,61 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0605 Dolar, satış fiyatı 0,0605 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,1300 satış fiyatı ise 1,1298 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 12 Ekim Çarşamba günü günü yüzde 0,75 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4890 dolar, satış fiyatı ise 0,4889 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 9,1272 TL, satış fiyatı ise 9,1253 TL oldu.

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