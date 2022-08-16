Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar merak konusu oldu. Son dönemlerin sıklıkla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan kripto para piyasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen kişiler "Bitcoin ne kadar?", "16 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. Bizde BTC de dahil olmak üzere Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatlarına haberimizde yer verdik.
Bitcoin 16 Ağustos Salı günü 431.111,35 TL alış, 431.096,58 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri 16 Ağustos Salı günü günü yüzde 3,87 düşüş gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 23.929,36, Bitcoin'in satış fiyatı 23.928,54 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 16 Ağustos Salı günü yüzde 5,97 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.867,7300, satış fiyatı ise 1.867,7200 Dolar oldu.
16 Ağustos Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 33.649,0237 TL, satış fiyatı 33.648,8435 TL oldu.
Dogecoin'in değeri 16 Ağustos Salı günü yüzde 1,10 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0789 Dolar, satış fiyatı 0,0789 Dolar oldu.
16 Ağustos Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,4216, satış fiyatı ise 1,4215 TL oldu.
Ripple 16 Ağustos Salı günü yüzde 3,06 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,3704 dolar, satış fiyatı ise 0,3703 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,6731 TL, satış fiyatı ise 6,6713 TL oldu.
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