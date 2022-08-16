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Bitcoin ne kadar? 16 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

16.08.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Ağustos Salı günü, yani haftanın ikinci gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. BTC, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'ın dolar ve TL alış satım fiyatı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin ne kadar? 16 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı ve kripto paralarda son durum...

Bitcoin ne kadar? 16 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar merak konusu oldu. Son dönemlerin sıklıkla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan kripto para piyasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen kişiler "Bitcoin ne kadar?", "16 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. Bizde BTC de dahil olmak üzere Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatlarına haberimizde yer verdik.

BİTCOİN KAÇ TL? 16 AĞUSTOS 2022 SALI

Bitcoin 16 Ağustos Salı günü 431.111,35 TL alış, 431.096,58 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 16 Ağustos Salı günü günü yüzde 3,87 düşüş gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 23.929,36, Bitcoin'in satış fiyatı 23.928,54 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 16 Ağustos Salı günü yüzde 5,97 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.867,7300, satış fiyatı ise 1.867,7200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 16 AĞUSTOS 2022 SALI

16 Ağustos Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 33.649,0237 TL, satış fiyatı 33.648,8435 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 16 Ağustos Salı günü yüzde 1,10 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0789 Dolar, satış fiyatı 0,0789 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 16 AĞUSTOS 2022 SALI

16 Ağustos Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,4216, satış fiyatı ise 1,4215 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 16 Ağustos Salı günü yüzde 3,06 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,3704 dolar, satış fiyatı ise 0,3703 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 16 AĞUSTOS 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,6731 TL, satış fiyatı ise 6,6713 TL oldu.

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Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir?Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir?
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