Bitcoin ne kadar? 20 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar 20 Ekim 2022 Perşembe günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında kripto paralar ile ilgili sorgulama yapıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte 20 Ekim Perşembe Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'de son durum...
Bitcoin bugün 359.454,58 TL alış, 359.444,09 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri bugün yüzde 0,46 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 19.186,26 Bitcoin'in satış fiyatı 19.185,70 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 20 Ekim Perşembe günü yüzde 1,08 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.289,5800, satış fiyatı ise 1.289,5700 Dolar oldu.
Bugün Ethereum'un alış fiyatı 24.160,2813 , satış fiyatı ise 24.160,0940 TL oldu.
Dogecoin'in değeri bugün yüzde 0,02 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0598 Dolar, satış fiyatı 0,0598 Dolar oldu.
Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,1198 satış fiyatı ise 1,1196 TL oldu.
Ripple 20 Ekim Perşembe günü günü yüzde 0,02 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4610 dolar, satış fiyatı ise 0,4609 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,6368 TL, satış fiyatı ise 8,6350 TL oldu.