Bitcoin ne kadar? 20 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar 20 Ekim 2022 Perşembe günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında kripto paralar ile ilgili sorgulama yapıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte 20 Ekim Perşembe Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'de son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 20 EKİM 2022 PERŞEMBE

Bitcoin bugün 359.454,58 TL alış, 359.444,09 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 0,46 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 19.186,26 Bitcoin'in satış fiyatı 19.185,70 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 20 Ekim Perşembe günü yüzde 1,08 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.289,5800, satış fiyatı ise 1.289,5700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 20 EKİM 2022 PERŞEMBE

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 24.160,2813 , satış fiyatı ise 24.160,0940 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 0,02 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0598 Dolar, satış fiyatı 0,0598 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 20 EKİM 2022 PERŞEMBE

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,1198 satış fiyatı ise 1,1196 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 20 Ekim Perşembe günü günü yüzde 0,02 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4610 dolar, satış fiyatı ise 0,4609 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 20 EKİM 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,6368 TL, satış fiyatı ise 8,6350 TL oldu.

