Bitcoin ne kadar? 26 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Ağustos Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralar bugün de birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Kripto paralarda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 26 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? İşte detaylar...

BİTCOİN KAÇ TL? 26 AĞUSTOS 2022 CUMA

Bitcoin 26 Ağustos Cuma günü 391.303,37 TL alış, 391.289,53 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 26 Ağustos Cuma günü Bitcoin'in alış fiyatı 21.482,48 Bitcoin'in satış fiyatı 21.481,72 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un alış fiyatı 1.676,2700 Dolar, satış fiyatı ise 1.676,2600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 26 AĞUSTOS 2022 CUMA

26 Ağustos Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 30.533,2581 TL, satış fiyatı 30.533,0759 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0686 Dolar, satış fiyatı 0,0685 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 26 AĞUSTOS 2022 CUMA

26 Ağustos Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,2486 TL, satış fiyatı ise 1,2485 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple alış fiyatı 0,3482 Dolar, satış fiyatı ise 0,3481 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 26 AĞUSTOS 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,3425 TL, satış fiyatı ise 6,3406 TL oldu.





