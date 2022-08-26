FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin ne kadar? 26 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ne kadar? 26 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

26.08.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları 26 Ağustos Cuma günü de yakından takip ediliyor. Bitcoin ve Ethereum, Ripple, Dogecoin gibi kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Peki 26 Ağustos Perşembe Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu?

Bitcoin ne kadar? 26 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Ağustos Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralar bugün de birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Kripto paralarda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 26 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? İşte detaylar...

BİTCOİN KAÇ TL? 26 AĞUSTOS 2022 CUMA

Bitcoin 26 Ağustos Cuma günü 391.303,37 TL alış, 391.289,53 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 26 Ağustos Cuma günü Bitcoin'in alış fiyatı 21.482,48 Bitcoin'in satış fiyatı 21.481,72 Dolar oldu.

bitcoin

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un alış fiyatı 1.676,2700 Dolar, satış fiyatı ise 1.676,2600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 26 AĞUSTOS 2022 CUMA

26 Ağustos Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 30.533,2581 TL, satış fiyatı 30.533,0759 TL oldu.

Ethereum-nedir

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0686 Dolar, satış fiyatı 0,0685 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 26 AĞUSTOS 2022 CUMA

26 Ağustos Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,2486 TL, satış fiyatı ise 1,2485 TL oldu.

dogecoin

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple alış fiyatı 0,3482 Dolar, satış fiyatı ise 0,3481 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 26 AĞUSTOS 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,3425 TL, satış fiyatı ise 6,3406 TL oldu.

ripple

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kripto para piyasasında sert düşüş!Kripto para piyasasında sert düşüş!
Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...
Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin ripple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Yine zam geldi...

Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Yine zam geldi...

55 bin TL ile başlayan da var 375 bin TL de...

55 bin TL ile başlayan da var 375 bin TL de...

Ayrıntılar gelmeye devam ediyor: 9 milyon icra dosyası kapatılacak

Ayrıntılar gelmeye devam ediyor: 9 milyon icra dosyası kapatılacak

Altın ve dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Altın ve dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Karatay’ın favorisine binlerce yıl önce bakın ne demiş

Karatay’ın favorisine binlerce yıl önce bakın ne demiş

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.