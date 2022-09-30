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Bitcoin ne kadar? 30 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatları!

30.09.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto para alım satımı yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyenler dolar ve TL alım satım fiyatlarını arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? 30 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ne kadar? 30 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatları!

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar merak edildi. BTC de dahil olmak üzere Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatlar internette araştırılıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte 30 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

BİTCOİN KAÇ TL? 30 EYLÜL 2022 CUMA

Bitcoin bugün 360.716,82 TL alış, 360.710,52 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 0,03 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 19.477,15 Bitcoin'in satış fiyatı 19.476,81 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 30 Eylül Cuma günü yüzde 0,01 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.334,5600 , satış fiyatı ise 1.334,5500 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 30 EYLÜL 2022 CUMA

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 24.716,0512, satış fiyatı ise 24.715,8660 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 0,22 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0607 Dolar, satış fiyatı 0,0607 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 30 EYLÜL 2022 CUMA

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,1243 satış fiyatı ise 1,1242 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 30 Eylül Cuma günü günü yüzde 11,74 arttı. Ripple alış fiyatı 0,4923 dolar, satış fiyatı ise 0,4922 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 30 EYLÜL 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 9,1174 TL, satış fiyatı ise 9,1155 TL oldu.

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bitcoin Türk lirası Ethereum Dogecoin dolar ripple
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