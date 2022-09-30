Bitcoin ne kadar? 30 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatları!

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar merak edildi. BTC de dahil olmak üzere Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatlar internette araştırılıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte 30 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...
Bitcoin bugün 360.716,82 TL alış, 360.710,52 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri bugün yüzde 0,03 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 19.477,15 Bitcoin'in satış fiyatı 19.476,81 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 30 Eylül Cuma günü yüzde 0,01 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.334,5600 , satış fiyatı ise 1.334,5500 Dolar oldu.
Bugün Ethereum'un alış fiyatı 24.716,0512, satış fiyatı ise 24.715,8660 TL oldu.
Dogecoin'in değeri bugün yüzde 0,22 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0607 Dolar, satış fiyatı 0,0607 Dolar oldu.
Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,1243 satış fiyatı ise 1,1242 TL oldu.
Ripple 30 Eylül Cuma günü günü yüzde 11,74 arttı. Ripple alış fiyatı 0,4923 dolar, satış fiyatı ise 0,4922 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 9,1174 TL, satış fiyatı ise 9,1155 TL oldu.
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