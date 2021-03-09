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Bitcoin ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç dolar? 9 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 09.03.2021 08:35 | Son Güncelleme

Birkaç gün önce tarihi zirveyi görerek 58 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, kripto parası olanlar veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bitcoin yükselecek mi, Bitcoin düşecek mi soruları yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan oldu. Peki 9 Mart Bitcoin fiyatları ne durumda? Bitcoin düşüşü devam edecek mi ve 1 Ethereum kaç dolar oldu? İşte detaylar...

Bitcoin ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç dolar? 9 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları

Son günlerde kripto paraların büyük önem kazandığı bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin tarihi zirveyi görerek 58 bin doların üzerine çıkmıştı. Yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler merak içerisinde Bitcoin ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor.
Peki 9 Mart Bitcoin fiyatları ne kadar?

Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlilik devam etmekte. Bitcoin geçen hafta 48 bin doların altına inmişti fakat yeni haftaya yükselişle başladı.

BITCOIN KAÇ TL? BITCOIN FİYATLARI

Son günlerin en çok rağbet gören kripto parası Bitcoin, şu an itibariyle 54 bin 149,60 dolar, yani 419 bin 418,00 Türk Lirası seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki haftalarda, Musk'ın Twitter'dan yaptığı destek paylaşımları Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kripto paralarının değerinin yükselmesine neden olmuştu.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, geçtiğimiz 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 27 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden düşen olmadı.

Toplamda 8,709 kripto para biriminin işlem gördüğü 35,440 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.1'ini Bitcoin, yüzde 12.6'sını da ikinci sıradaki Ethereum kripto parası oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi 107.4 milyar dolar düzeyindeydi.

Son olarak ABD merkezli mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ardından 10 milyon dolarlık Bitcoin daha satın aldı. Microstrategy CEO'su Michael Saylor, ortalama 48,888 dolardan 205 Bitcoin daha satın aldıklarını açıkladı.

ETHEREUM KAÇ TL? ETHEREUM FİYATLARI

Ethereum, 9 Mart Salı günü itibariyle 1.843,00 ABD Doları üzerinden işlem görüyor. Türk Lirası bazında ise 14.190,48 Türk Lirası üzerinden işlem görmeye devam etmekte.


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