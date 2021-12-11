Bitcoin neden düşüyor? 11 Aralık Cumartesi Bitcoin’de son durum…

İç ve dış piyasalarda meydana gelen gelişmeler, kripto para piyasalarına da yön veriyor. ABD’de enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Bitcoin’in nasıl tepki vereceği merak edildi. İşte 11 Aralık 2021 Cumartesi günü Bitcoin piyasası…şığında Bitcoin canlı takip ekranı ve son durum!

BİTCOİN KAÇ TL?

Alış: $48.421,20

Satış: $48.421,20

ETHEREUM KAÇ TL?

Alış: $4.048,17

Satış: $4.049,14

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SON DURUM

Kripto para borsalarında adeta deprem yaşanıyor. 8 Aralık’ta kripto para piyasalarında tarihî düşüş gözlemlendi. 50 bin dolar seviyelerine dönen Bitcoin Cumartesi günü 42 bin dolara kadar düştü.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Sert düşüş ile birlikte 500 milyar doların buhar olduğu ifade edilirken, uzmanlar; kripto para yatırımcılarını sakin ve temkinli olmaya davet ediyor. Daha evvel de benzer düşüşler olduğunu kaydeden uzmanlar, 2 gelişmeye dikkat çekiyor.

Kripto para piyasasındaki düşüşle ilgili analistler iki gelişmeyi ön plana çıkarıyor. Bazı analistler birkaç aydır devam eden yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini belirtirken, Fed'in enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022'de yapması beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, ABD'de piyasa yapıcıların önde gelen kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde ifadeye çağırmasının da endişe yaratmış olabileceği düşünülüyor. Komite'nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle biliniyor.



