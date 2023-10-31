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Bitcoin son 4 yılda TL değerini 22 kat artırdı

31.10.2023 15:35 | Son Güncelleme:
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Son günlerde gerçekleştirdiği yukarı yönle hareketle küresel piyasalarda 35 bin dolar barajına ulaşan Bitcoin, Türk Lirası cinsinden ise tarihi rekorunu kırdı. 29 Ekim akşamı 985.950 TL’yi gören Bitcoin, 2020 yılı başından bu yana TL cinsinden yüzde 2.140 değerlendi. Diğer bir ifadeyle değerini, 22 kattan fazla artırdı.

Bitcoin son 4 yılda TL değerini 22 kat artırdı

Dünyanın lider kripto para varlığı Bitcoin, Türkiye’de tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Türk kripto para borsası Fexobit’in Hazine Birimi tarafından hazırlanan ve 2020 Ocak-2023 Ekim dönemini kapsayan araştırma raporuna göre, 29 Ekim itibarıyla 985 bin TL’yi aşarak, 1 milyon TL sınırına yaklaşan Bitcoin, böylece TL cinsinden değerini son 4 yılda 22 kattan fazla artırmış oldu. Bitcoin, 2020 yılının başında yaklaşık 44.000 TL seviyesinde işlem görüyordu.

Söz konusu rapora göre, Bitcoin son 4 yılda değerini açık ara en çok artıran finansman enstrüman oldu. Aynı dönemde, Türkiye’de ortalama konut fiyatlarındaki yükseliş yüzde 828, gram altındaki yükseliş yüzde 514, dolardaki yükseliş ise yüzde 374 olarak gerçekleşti. Öte yandan, Merkez Bankası verisine göre, 2020 Ocak ve 2023 Eylül dönemi (son enflasyon verisi dikkate alınmıştır) arasında Türkiye’deki tüketici enflasyonu yüzde 279 olarak gerçekleşirken, böylece Bitcoin getirisi enflasyonu neredeyse 6’ya katlamış oldu.

Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fexobit Hazine ve Araştırma Müdürü Sercan Yıldırım, 2024 yılında gerçekleşecek Bitcoin yarılanması ve küresel para politikalarındaki olası gevşeme adımlarıyla birlikte kripto varlıklarda bir boğa sezonu beklentisinin hakim olduğunun altını çizerken, “Yükselişlerin boyutu ya da zamanlamasıyla ilgili öngörülerde bulunmak oldukça güç. Ama bunun ötesinde, hem Türkiye’de hem de dünyada, başta Bitcoin olmak üzere kripto varlıkların birer yatırım aracı olarak görülme yaklaşımı her geçen gün güçleniyor. Yakın gelecekte, özellikle kurumsal şirketlerin ve finans kuruluşlarının kripto varlık yatırımlarıyla birlikte bu yaklaşımın daha da pekiştiğini görmemiz mümkün” ifadelerini kullandı.


Kripto Piyasaları


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