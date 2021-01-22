FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin son durum... Bitcoin 28 bin doları gördü! Bitcoin düşmeye devam eder mi?

Bitcoin son durum... Bitcoin 28 bin doları gördü! Bitcoin düşmeye devam eder mi?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 22.01.2021 09:43 | Son Güncelleme

Kripto para son durum... Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta ulaştığı 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesinden 28,953 dolara kadar geriledikten sonra, 30,000 doların üzerine döndü. Bitcoin yatırımcıları Bitcoin'in son durumu nedir, düşmeye devam edecek mi araştırmasına başladı.

Bitcoin son durum... Bitcoin 28 bin doları gördü! Bitcoin düşmeye devam eder mi?

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10.23 düşüşle 30,895.80 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 20.18 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 640 milyar dolardan, yaklaşık 65 milyar dolarlık düşüşle 575 milyar dolara indi.
Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa Perşembe erken saatlerde indiği 992 milyar dolardan yaklaşık 90 milyar dolar düşüşle 902 milyar dolara kadar geriledi.

bitcoin..

BITCOİN'DE YÜZDE 10 DÜŞÜŞ!

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Toplam 8,304 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,727 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Her gün yaklaşık 900 Bitcoin basılıyor" başlıklı analizinde, "Glassnode, dolaşan 18.6 milyon Bitcoin'in yaklaşık yüzde 80'inin şu anda 'likit olmayan' cüzdanlarda depoladığını tahmin ediyor" dedi ve ekledi:
"Likit Bitcoin cüzdanları, Ocak ayı başında 175,000 Bitcoin'den son bir ay içinde 270,000 BTC'ye yükseldi. Her gün yaklaşık 900 Bitcoin basılıyor. Glassnode’a göre, bu ortalamanın sadece üçte biri Temmuz 2020'den bu yana borsalara gönderiliyor.
"BlackRock, SEC’e bazı fonları aracılığıyla Bitcoin’e dayalı vadeli sözleşme alabileceğini belirten belge yolladı. Dünyanın en büyük fon yönetimi şirketlerinin arasında bulunan BlackRock, 8 trilyon dolarlık varlığa sahip. Fonlar sadece nakit uzlaşılı vadeli kontrat listeleyen borsalarda tutulabilecek. Bu da, CME’de işlem yapılacağı ihtimalini güçlü kılıyor.

bitcoinnn

"Kripto sanat eseri 150 bin dolardan alıcı buldu. Rick and Morty’nin yaratıcılarından olan Justin Roiland, Nifty Gateway’de kripto sanat eserini sattı. Eser, 'Yapabildiğimin En İyisi' adlı koleksiyonunda yer alıyor." (Grafik - Tablo)

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
2021 yaşlılık aylığı arttı!2021 yaşlılık aylığı arttı!
Bitcoin 23,000 dolar sınırındaBitcoin 23,000 dolar sınırında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie
Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie
Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu
Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu
Merkez Bankası faizi sabit tuttu!
Merkez Bankası faizi sabit tuttu!
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler yarın yapılacak
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler yarın yapılacak
Gram altında 455 -459 seviye görülebilir
Gram altında 455 -459 seviye görülebilir
Altının seyri düşey yönde
Altının seyri düşey yönde
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
'2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak'
'2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak'
“Kredi / Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması” hizmeti artık e-Devlet’te!
“Kredi / Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması” hizmeti artık e-Devlet’te!
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitcoin 12 bin dolar birden düştü! Bitcoin fiyatları ne olacak? İşte JPMorgan'dan Bitcoin tahmini!
Bitcoin 12 bin dolar birden düştü!
Bitcoin'de yeni zirve 40,180.37 dolar
Bitcoin'den yeni zirve
Bitcoin 23,000 dolar sınırında! Bitcoin ne kadar olacak? Bi İştcoin yükselir mi? Bitcoin düşer mi?te Bitcoin yorumları
Bitcoin 23,000 dolar sınırında
Kripto paralarda yaşanan kritik gelişmeler ve teknik seviyeler
Kripto paralarda yaşanan kritik gelişmeler ve teknik seviyeler
Kripto para piyasasına Z kuşağı yön veriyor
Kripto para piyasasına Z kuşağı yön veriyor
Gerçekleştirilmesi Planlanan 2.0 Güncellemesi Kullanıcısına Ne Sunuyor?
Gerçekleştirilmesi Planlanan 2.0 Güncellemesi Kullanıcısına Ne Sunuyor?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.