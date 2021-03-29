FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin toparlanıyor! Binance Coin, Etherium ve Cardano son durum

Bitcoin toparlanıyor! Binance Coin, Etherium ve Cardano son durum

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 29.03.2021 10:16 | Son Güncelleme

Son günlerde düşüş trendinde olan Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10,000 dolar düştükten tekrar toparlandı ve 55 bin dolar seviyelerine geldi. Analistler bu durumu 'arz krizi' olarak yorumladı.

Bitcoin toparlanıyor! Binance Coin, Etherium ve Cardano son durum

Önde gelen ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'deki Bitcoin birikimleri, Ocak ayından bu yana 150,000 adet dolayında azaldı. Bir başka deyişle, bu azalma büyük ölçüde, Bitcoin birikimlerinin, "kripto para birimi birikimleri için yastık altı" adı verilen ve "internet bağlantısı olmayan fiziksel cüzdanlar" olarak tanımlanan stoklara aktarılmasından kaynaklandı.

BITCOIN TOPARLANIYOR

Son 24 saat içinde 55,071.11 ve 56,610.31 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.25 düşüşle 55,416.52 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 3.41 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 1.0 trilyon 34 milyar dolar ile yeniden 1.0 trilyon dolar sınırını aştı.

ETHEREUM, BITCOIN'İ TAKİP ETTİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.70 düşüşle 1,702.51 dolara düşerken, haftalık kaybı yüzde 4.47 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 196 milyar dolar düzeyindeydi.

BNB DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 1.74 düşüşle 269.88 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 1.11 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 41.62 milyar dolar düzeyindeydi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 753 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen genel satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 51 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,970 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,034 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.0'unu Bitcoin, yüzde 11.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 100 milyar dolar düzeyindeydi.

Ford Otosan mikroçip tedarik sorunu nedeniyle üretim durduruyorFord Otosan mikroçip tedarik sorunu nedeniyle üretim durduruyor

CARDANO(ADA)'DAN NFT DEĞİŞİMİ

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson, değiştirilemez token (NFT) pazar yerlerinin yakında Cardano blok zincirinde desteklenebileceğini ve projenin ağına geçme konusunda birçok önde gelen pazar yerine yaklaştığını öne sürdü.

"Dünyanın en büyük yatırım fonu olan Goldman Sachs, SEC’e müşterilerin dolaylı yoldan alabileceği ürün için başvuruda bulundu. 'Bağlantılı senet' olarak adlandırılan ürün, Grayscale Bitcoin Trust’ında yatırımı olan ARK Innovation ETF’inin fiyatını baz alacak. Bu ürün, Bitcoin hisselerini takip eden ETF odaklı bir ürün. Böylelikle, direkt olmasa da yatırımcılar kripto paraya yatırım yapma imkanı bulacak.

"Tipik olarak riskten kaçınmasıyla bilinen emeklilik fonları, Bitcoin almak konusunda giderek yaygınlaşıyor. Buna bir örnek de Yeni Zelanda’dan geldi. Yeni Zelanda Fon Yönetimi'nin KiwiSaver fonu ekim ayından bu yana Bitcoin satın alıyor." (Grafik)

efb9c4620a9bede52631b31104ab50e5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
RAMP coin nedir?RAMP coin nedir?
3600 ek göstergede son durum!3600 ek göstergede son durum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay! Suçlamayı gururuna yediremedi intihar etti
Korkunç olay! Suçlamayı gururuna yediremedi intihar etti
Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kurtarıldı
Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kurtarıldı
Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!
Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!
Araba alacaklar dikkat! Zam kapıda
Araba alacaklar dikkat! Zam kapıda
Altın güne yükselişle başladı
Altın güne yükselişle başladı
Türkler yemiyor, Uzak Doğulular hayran kalıyor! Getirisi dudak uçuklatıyor
Türkler yemiyor, Uzak Doğulular hayran kalıyor! Getirisi dudak uçuklatıyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kripto para ile çiğ köfte satışı yapıyor!
Kripto parayla satışa başladı!
29 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? Kripto para piyasasında son durum ne?
29 Mart kripto para piyasasında son durum
RAMP coin nedir? RAMP hakkında merak edilenler
RAMP coin nedir?
Uniswap (UNI) nedir? Altcoin Uniswap hakkında merak edilenler
Uniswap ( UNI ) nedir?
Kusama coin nedir? KSM hakkında merak edilenler
Kusama coin
28 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 28 Mart Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasası
Bitcoin ve Ethereum fiyatları ne durumda?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.