Bitcoin toparlıyor! 3 Haziran kripto para piyasası | Bugün (3 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? İşte diğer kripto birimleri hakkında detaylar

Ethereum, son zamanlarda düşük giden seyrini ise bugün yukarı taşıdı. Uzun bir süredir 2 bin 400 bandında seyreden Ethereum bu sabah itibariyle 2 bin 700 doların üzerinde işlem görüyor. Dolar bazında aylık olarak yatırımcısına yüzde 18,43 kaybettiren Ethereum, haftalık bazda ise yüzde 2,66 değer kaybetti.

Tron (TRX) kurucusu Justin Sun, geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın sürdürülebilir enerji konusundaki düşüncelerini desteklediğini açıklamıştı. Sun, yeni yaptığı açıklamada ise boğa piyasasının henüz bitmediğine inandığını ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni bir rallinin başlayacağını düşündüğünü ifade etti.

Norton 360 antivirüs ise, kullanıcılarının yakında “Norton Crypto” adlı yeni bir özellikle Ethereum (ETH) madenciliği yapmak için grafik kartlarının gücünü kullanmalarına izin vereceğini duyurdu.