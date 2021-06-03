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  4. Bitcoin toparlıyor! 3 Haziran kripto para piyasası | Bugün (3 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? İşte diğer kripto birimleri hakkında detaylar

Bitcoin toparlıyor! 3 Haziran kripto para piyasası | Bugün (3 Haziran) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? İşte diğer kripto birimleri hakkında detaylar

03.06.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para birimlerinde yaşanan gelişmeler, borsayı etkilerken yatırımcılar da yeni gelişmelerden haberdar olmak için araştırmalar yapıyor. Bitcoin dalgalı seyrini halen sürdürürken, düne göre yükseliş yaşadı. Bir süredir 34 – 36 bin arasında seyreden Bitcoin, bu sabah itibariyle 38 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple XRP ne kadar?

Ethereum, son zamanlarda düşük giden seyrini ise bugün yukarı taşıdı. Uzun bir süredir 2 bin 400 bandında seyreden Ethereum bu sabah itibariyle 2 bin 700 doların üzerinde işlem görüyor. Dolar bazında aylık olarak yatırımcısına yüzde 18,43 kaybettiren Ethereum, haftalık bazda ise yüzde 2,66 değer kaybetti.

Tron (TRX) kurucusu Justin Sun, geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın sürdürülebilir enerji konusundaki düşüncelerini desteklediğini açıklamıştı. Sun, yeni yaptığı açıklamada ise boğa piyasasının henüz bitmediğine inandığını ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni bir rallinin başlayacağını düşündüğünü ifade etti.

Norton 360 antivirüs ise, kullanıcılarının yakında “Norton Crypto” adlı yeni bir özellikle Ethereum (ETH) madenciliği yapmak için grafik kartlarının gücünü kullanmalarına izin vereceğini duyurdu.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $37.731,8600 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %4,67 artışla $38.301,35 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.723,3200 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %6,74 artışla $2.793,21 seviyesinde bulunuyor.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,0281 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,58 artışla $1,0311 seviyesinde bulunuyor.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $186,2500 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %3,91 artışla $189,4700 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,4103 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %17,89 artışla $0,4346 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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