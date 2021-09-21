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Bitcoin ve Dogecoin'de düşüş! 21 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 21 Eylül Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

21.09.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Eylül haftanın ikinci günü Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Ripple, Dogecoin ve Ethereum bugün düşüş yaşadı. Bitcoin bugün %-6,20 seviyesinde değer kaybetti. Peki 21 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 21 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Bitcoin ve Dogecoin'de düşüş! 21 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 21 Eylül Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

BTC önceki günlerde düşüşe geçmişti. 21 Eylül Salı haftanın ikinci günü Bitcoin'de %-6,20 seviyesinde değer kaybı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde yeniden 50 bin doların altına inmişti. Peki 21 Eylül 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

21 EYLÜL BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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20 Eylül haftanın ilk günü Bitcoin güne %-6,20'lik bir değer kaybı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 42,828.8 yani 370,186.90 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 40,401.5 - 43,044.7 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $47.12B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%-4,85'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3,032.47 yani 26,233.49 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Güne %-6,34'lük bir düşüşle başlayan Dogecoin, bugün $ 0,207991 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,199580 - 0,211787 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $2,23B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Güne %-4,34'lük bir değer kaybıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 0.94216 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0.86745 - 0.95669 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $6.02B.

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