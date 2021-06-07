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  4. Bitcoin ve Dogecoin düşüşte! 7 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 7 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Bitcoin ve Dogecoin düşüşte! 7 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 7 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

07.06.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın Twitter hesabında yaptığı 'kırık kalp emojisi' sonrası kripto paralarda önemli bir düşüş yaşanmıştı. Bitcoin ve diğer kripto paraların 7 Haziran'daki son durumu merak ediliyor. Bitcoin ve Dogecoin güne düşüşle başlarken, Ripple ve Ethereum yükseliş yaşadı. Peki 7 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 7 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...

7 Haziran Pazartesi haftanın ilk günü Bitcoin ve kripto paralarda son durum merak ediliyor.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Güne %0,22'lik bir düşüşle başlayan Bitcoin fiyatlarında anlık olarak hızlı değişimler yaşanıyor.
Şu anda $ 36.150,8 yani 313,57 Türk Lirası üzerinden işlem gören Bitcoin, gün aralığında 35.576,3 - 36.754,6 dolar arası değişim gösterdi.
Bitcoin'in 24 saatlik piyasa hacmi ise $30,18B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

ETHEREUM NE KADAR OLDU?
Güne %2,82'lik bir yükselişle başlayan Ethereum, şu anda $ 2.767,92 yani 24,01 Türk Lirası üzerinden işlem görmekte.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
%2,13'lik yükselişle güne başlayan Ripple XRP, şu anda $ 0,95830 yani 8,31 Türk Lirası üzerinden işlem görmekte.

DOGECOIN NE KADAR OLDU?

DOGECOIN NE KADAR OLDU?
7 Haziran Pazartesi güne %0,75'lik bir düşüşle başlayan Dogecoin şu anda $ 0,371363 yani 3,22 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Dogecoin gün aralığında 0,367353 - 0,377236 dolar arası değişim gösterdi.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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