Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 1 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Bitcoin ve Ethereum fiyatları bir süredir düşüş eğilimi ile hareket ederken, atılan adımlar sonrası tekrar yeşil ibreye geri döndü. 30 Mart günü Paypal’ın Bitcoin ödeme sistemini açması ile Bitcoin fiyatları rekor sınırı zorladı. Bitcoin dolar bazında haftalık %11 civarında bir iyileşirken, Ethereum ise dolar bazında haftalık %20 oranın yükseldi.

BİTCOİN NE KADAR? Güne $58.970,5900 ile başlayan Bitcoin, 1 Nisan itibarıyla %0,48 artışla $58.925,68 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 2 Mart tarihinde $47.462,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $58.925,68 ve ₺490.087,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $1.940,2000 ile başlayan Ethereum, 1 Nisan itibarıyla %5,25 artışla $1.916,73 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 2 Mart tarihinde $1.472,8800 ile son bir ayın en düşük, 31 Mart tarihinde ise $1.940,3000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $1.916,73 ve ₺15.931,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR? Güne $0,5648 ile başlayan Ripple, 1 Nisan itibarıyla %3,93 artışla $0,5733 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 2 Mart tarihinde $0,4303 ile son bir ayın en düşük, 1 Nisan tarihinde ise $0,5733 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $0,5733 ve ₺4,7670'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN NEDİR? Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.