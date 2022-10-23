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Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 23 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu?

23.10.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl 69 bin dolara kadar ulaşarak rekor kıran Bitcoin son düşüş ile 20 bin doların altında işlem görmeye devam ediyor. Kripto para yatırımcıları Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'in güncel değerini merak ediyor. Peki Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 23 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 23 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto paralar son düşüş ile ciddi değer kaybetti. Bitcoin birçok defa 19 bin dolar seviyesinin altına indi. Güncel fiyatlar ise kripto para yatırımcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 23 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 23 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu?

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin (BTC) 19 bin 160 dolar seviyesinden alınıp satılıyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Boğa sezonunda 4 bin 800 dolara kadar yükselen Ethereum bin 300 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Boğa sezonunun ardından en çok değer kaybeden kripto paralardan biri olan Dogecoin 0.05 cent.

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