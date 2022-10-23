Kripto paralar son düşüş ile ciddi değer kaybetti. Bitcoin birçok defa 19 bin dolar seviyesinin altına indi. Güncel fiyatlar ise kripto para yatırımcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 23 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin (BTC) 19 bin 160 dolar seviyesinden alınıp satılıyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Boğa sezonunda 4 bin 800 dolara kadar yükselen Ethereum bin 300 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Boğa sezonunun ardından en çok değer kaybeden kripto paralardan biri olan Dogecoin 0.05 cent.

