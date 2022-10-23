Kripto paralar son düşüş ile ciddi değer kaybetti. Bitcoin birçok defa 19 bin dolar seviyesinin altına indi. Güncel fiyatlar ise kripto para yatırımcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 23 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
Bitcoin (BTC) 19 bin 160 dolar seviyesinden alınıp satılıyor.
Boğa sezonunda 4 bin 800 dolara kadar yükselen Ethereum bin 300 dolardan işlem görüyor.
Boğa sezonunun ardından en çok değer kaybeden kripto paralardan biri olan Dogecoin 0.05 cent.