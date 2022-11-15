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BITCOİN VE KRİPTO PARA PİYASALARINDA KABUS SÜRÜYOR! 15 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları kaç TL?

15.11.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasalarına ilişkin son dakika gelişmeleri 15 Kasım 2022 Salı günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. FTX’in iflasını açıklamasının ardından düşüşe geçen BTC, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi dijital varlıklarda son durum merak konusu oldu. Peki, 15 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple ve Bitcoin fiyatları kaç TL?

BITCOİN VE KRİPTO PARA PİYASALARINDA KABUS SÜRÜYOR! 15 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları kaç TL?

Bitcoin ve kripto para piyasalarına ilişkin son dakika gelişmeleri ve Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi dijital varlıklarda son durum merak konusu oldu. Kripto paralar, FTX'in iflasını açıklaması sonrası zincirleme bir şekilde düşüşünü sürdürüyor. 15 Kasım Bitcoin ne kadar oldu, sorusu arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. İşte 15 Kasım 2022 Salı günü Ethereum, Dogecoin, Ripple ve Bitcoin fiyatları...

BİTCOİN KAÇ TL? 15 KASIM 2022 SALI

Bitcoin bugün 308.873,68 TL alış, 308.861,17 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 8,59 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 16.543,85 dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 16.543,18 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 15 Kasım Salı günü yüzde 5,98 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.182,4300 , satış fiyatı ise 1.182,4200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 15 KASIM 2022 SALI

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 22.075,9681 , satış fiyatı ise 22.075,7814 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 5,97 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0803 Dolar, satış fiyatı 0,0803 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 15 KASIM 2022 SALI

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,4988 satış fiyatı ise 1,4985 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 15 Kasım Salı günü günü yüzde 6,01 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3584 dolar, satış fiyatı ise 0,3583 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 15 KASIM 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,6913 TL, satış fiyatı ise 6,6895 TL oldu.

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