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Bitcoin ve kripto paralar tepetaklak! 6 haftanın dibini gördü

25.04.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar tarafından anlık olarak takip edilen Bitcoin ve kripto para fiyatları merak konusu oldu. Bitcoin geçtiğimiz hafta başlattığı düşüşü bugüne de taşıyarak 6 haftanın dibini gör. En büyük altcoin Ethereum ve altcoin fiyatları da sert çakıldı. Yatırımcılar “25 Nisan Bitcoin fiyatı ne kadar oldu? Bitcoin yükselecek mi?” sorularına cevap arıyor. İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri ve anlık, canlı, güncel fiyatlar...

Bitcoin ve kripto paralar tepetaklak! 6 haftanın dibini gördü

Geçen hafta 43 bin dolara yaklaşan Bitcoin’in (BTC) toparlanma süreci satış baskının artmasıyla kısıtlı kaldı ve en büyük para 39.450 dolar fiyatıyla üst üste 4. haftasını da ekside kapattı. Bitcoin, Fed’in sıkılaşma politikasında daha şahin bir görünüm sergilediği ortamda yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla ay boyunca yaşadığı düşüşüne yeni haftada da devam etti. Bitcoin yüzde 3 değer kaybederek altı haftanın en düşük seviyesine geriledi ve 38 bin 236 doları test etti.

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ALTCOIN'LER DE TEPETAKLAK

Son 24 saatte ikinci en büyük kripto para olan Ethereum da yüzde 4,8 değer kaybederek 18 Mart’tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 2 bin 799 doları gördü.

En büyük 10 kripto para arasında XRP, yüzde 8 kayıpla 0,65 dolara kadar geriledi ve en çok kaybeden altcoin oldu. Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) yüzde 6 oranında değer kayıplarıyla haftaya başlarken Terra (LUNA), sadece yüzde 2 düşüşle en az değer kaybeden yüksek sermayeli kripto varlık olarak haftaya başladı.

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BITCOIN İÇİN YIL SONUNDA 65 BİN DOLAR TAHMİNİ

Uzmanların Bitcoin'in gelecekteki fiyatına yönelik tahminlerini ölçen anketler düzenleyen Finder'in geçtiğimiz hafta yaptığı anket, Bitcoin fiyatının 2022 yılı sonunda 65 bin doları geçeceğini ortaya koydu.

35 uzmanın katılımı ile yapılan anket, Bitcoin fiyatı için 2022 yılı sonu beklentisini 65 bin 185 dolar olarak ortaya koyarken, 2025 sonuna kadar fiyatın 179 bin 280 dolara çıkacağının öngörüldüğünü de gösterdi.

Ocak ayında yayınlanan ankette 2022 sonu için Bitcoin fiyatı beklentisi 76 bin 360 dolar, 2025 sonu için ise 192 bin 800 dolar olmuştu. 2030 için Bitcoin fiyatına yönelik beklenti ise Ocak ayındaki 406 bin 400 dolardan 420 bin 240 dolara çıktı.


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