Bitcoin ve Ripple'da değer kaybı! 5 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 5 Eylül Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

BTC önceki günlerde yükselişe geçmişti. 5 Eylül Pazar haftanın son günü Bitcoin'de %-0,74'lük bir değer kaybı meydana geldi. Peki 5 Eylül 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

5 EYLÜL BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

5 Eylül haftanın son günü Bitcoin güne %-0,74'lük bir değer kaybıyla başladı. Bitcoin şu anda $ 47.059,4 yani 414.792,54 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 49.492,4 - 50.285,9 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $36,17B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%1,24'lük bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.867,40 yani 32.206,66 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Güne %0,86'lık bir yükselişle başlayan Dogecoin, bugün $ 0,298816 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,296339 - 0,305060 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $2,29B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Güne %2,35'lik bir değer kaybıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 1,24864 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,23675 - 1,26562 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $4,10B.

