Bitcoin yılbaşından beri elde ettiği kazançları sildi! Sebebi belli oldu

ABD'de süregelen ekonomik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik azalan faiz indirimi tahminleri kripto varlıklara ilgiyi azaltırken bitcoin fiyatı 89 bin 300 dolara inerek yıl başından bu yana elde ettiği kazançları geri verdi.

Bitcoin yılbaşından beri elde ettiği kazançları sildi! Sebebi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta ikinci kez göreve gelmesiyle yükseliş eğilimine giren kripto para piyasasında, son dönemde dalgalı bir seyir öne çıkarken küresel gelişmeleri takiben sert hareketler görüldü.

Yıla 93 bin 541 seviyesinden başlayan bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılılık esaslı tariflerinin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle nisan ayında 74 bin 500'e kadar gerilemişti. Tarifelerin yarattığı belirsizliklerin azalması ve Fed'in faiz indirim sürecine girmesiyle bu seviyelerden yükselişe geçen bitcoin, ekim ayında rekor seviyesi olan 126 bin 199'a çıktı. Bu rekor seviyede piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoin'in yıllık kazancı yaklaşık yüzde 35’e yükselmişti.

Bitcoin yılbaşından beri elde ettiği kazançları sildi! Sebebi belli oldu 1

ABD'de hükümetin kapanması ve enflasyonun hala yüksek seyretmesinin Fed'in faiz politikası üzerinde yarattığı baskılarla bu seviyeden düşüşe geçen bitcoin 89 bin 300 dolarla nisandan bu yana en düşük seviyesini görürken yıla başladığı seviyenin de altına geriledi. Böylece bitcoin bu yılki kazançlarını hepsini silmiş oldu.

Bitcoin yılbaşından beri elde ettiği kazançları sildi! Sebebi belli oldu 2

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereum da benzer bir seyir izleyerek bu yılki kayıplarını geri verdi. Ethereum yıla 3 bin 345 dolardan başlarken söz konusu gelişmelerin etkisiyle 2 bin 943 dolar seviyesine indi.

ABD’DE EKONOMİK VERİLERİN AÇIKLANMAMASI İHTİYATLI BİR ATMOSFERE YOL AÇTI

CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Kripto para piyasası Fed'in faiz politikasına ilişkin süren belirsizlikler ve ertelenen ekonomik verilerin yarattığı endişeler nedeniyle güne zayıf bir başlangıç yaptı." dedi.

Bitcoin yılbaşından beri elde ettiği kazançları sildi! Sebebi belli oldu 3

Bitcoinin yaklaşık yedi ay sonra ilk kez 90 bin doların altına gerileyerek dikkat çekici bir düşüş sergilediğini belirten Eşelioğlu, yatırımcıların Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin giderek zayıfladığını vurguladı.

Bitcoin yılbaşından beri elde ettiği kazançları sildi! Sebebi belli oldu 4

Fed Başkanı Jerome Powell'ın da aralarında bulunduğu Fed yetkililerinin ek bir gevşeme adımına sıcak bakmamalarının piyasalarda yön arayışını artırdığını kaydeden Eşelioğlu, "ABD’de ekonomik veri açıklamalarının haftalarca gecikmesi politika yapıcıların yeterli güncel veriyle hareket edememesine yol açtı. Bu durum piyasalarda ihtiyatlı bir atmosferin oluşmasına neden oldu." ifadesini kullandı.

Eşelioğlu, kripto para piyasasının toplam değerinin 3,08 trilyon dolara gerilediğinin bilgisini verdi. Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

bitcoin kazanç
