Bitcoin yükselişe geçti! 100 bin dolar eşiğine yaklaştı...

Bitcoin piyasasında olumlu seyir devam ediyor. Buna göre dün 97 bin 500 dolar seviyesini test ederek 10 haftanın en yüksek rakamlarını gören Bitcoin yakından takip ediyor. Böylece fiyatlar psikolojik eşik olan 100 bin dolara bir adım daha yaklaştı.

Analistler, 109 bin 300 dolar seviyesini gören BTC'nin nisanın ilk haftasında 74 bin 500 dolar seviyesine gerilediğini ifade ederek yüzde 61,8 FİBO düzeltme seviyesinin 96 bin dolara işaret ettiğini belirterek “Son iki işlem gününde 96 bin doların da aşılması önemli ve bu seviye üzerinde kalıcılık halinde bir sonraki hedef 102 bin dolar olabilir” ifadelerini kullanıyor.

EN YÜKSEK ALIM YAŞANDI!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bitcoin’de yaşanan son yükselişte ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) tarafından gerçekleşen alımlar etkili oldu. Geçen hafta 3 milyar dolarla bu yılın en yüksek haftalık para girişi yaşanırken, bu hafta da ilk 4 işlem gününde 780 milyon dolarlık alım dikkat çekti. Ancak bu haftaki para girişinin, geçen haftaya göre daha sınırlı gerçekleşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

BİTCOİN GÜVENLİ LİMAN MI?

Genel olarak ABD borsaları ile bilirkte hareket eden Bitcoin’in, özellikle son 3 haftada Wall Street endekslerinden pozitif ayrışmaya başladığı görülüyor. Tarife savaşlarının ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri doları zayıflatırken, bu süreçte BTC de “güvenli liman” olarak öne çıkmaya başladı. FED’den faiz indirimi beklentileri gittikçe artıyor ve bu da BTC’yi destekliyor.