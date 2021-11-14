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Bitcoin yükselişte! 14 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 14 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

14.11.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Kasım haftanın son gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin ve Dogecoin'de bugün artış yaşandı. Bitcoin bugün %1,52 seviyesinde değer kazandı. Peki 14 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 14 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Bitcoin yükselişte! 14 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 14 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 14 Kasım Pazar haftanın son günü Bitcoin'de %1,52 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde 60 bin doların üzerine çıkmıştı. Son olarak bugün ise 64 bin dolar seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki 14 Kasım 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

14 KASIM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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14 Kasım haftanın son günü Bitcoin güne %1,52'lik bir değer artışı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 64.795,9 yani 647.091,76 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 64.397,2 - 65.289,1 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $30,06B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%0,30'luk bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 4.632,78 yani 46.199,76 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Bugün %1,28'lik bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,261011 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,260730 - 0,263178 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $913,97M.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Bugün %0,39'luk bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $1,18982 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,18536 - 1,19920 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $2,68B.

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bitcoin Kripto para
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