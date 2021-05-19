Bitcoinler neden düşüyor? Doge, Bitcoin, Ethereum ne zaman yükselir?

Geçtiğimiz gün Reuters'un haberinde yer ala bilgiye göre, Çin’in finans ve ödeme kuruluşlarının kripto parayla ilgili iş yapmasını yasakladığını yazdı. Bu haberin yayılması ile Bitcoin'lerin düşüşüne neden olduğu düşünüldü. Aynı zamanda son veriler, 1.1 milyon adresteki tüm coin’lerin satıldığını gösteriyor. Bu kapsamda borsalara çok sayıda bitccoin girişleri de paniğe neden olurken, yaşanan düşüşe sebep olduğu düşünülüyor.

Öte yandan Bitcoinlerin düşüş sebebi olarak iki yeni tez öne sürüldü. Bunlardan biri borsalara yüklü Bitcoin girişleri ve Çin'in yasak koyduğu iddiası.

Takipçisinden gelen yoruma Musk ise "Aynen" yanıtını verdi. Ancak bu cevabı, yanlış algılanan Musk, "Konuyu netleştirmek gerekirse Tesla, Bitcoinlerini satmadı" ifadelerini kullanarak yeni bir açıklama yaptı.

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Elon Musk'un açıklamaları Bitcoin piyasasına yön vermeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden bir kullanıcı "Bitcoin yatırımcıları, Tesla'nın elinde kalan BTC'leri sattığını görünce kendilerini tokatlayacak. Elon Musk'a yöneltilen nefret düşünüldüğünde, onunu suçlayamam" şeklinde yorum yaptı.

SpaceX'in kurucu Elon Musk'un Twitter üzerinden yaptığı açıklama birçok kripto para kullanıcısını endişeye düşürdü. Ekonomi piyasasını yakından takip eden yatırımcılar Doge, Bitcoin, Ethereum ne zaman yükseleceğini araştırmaya başladı.

DOGE, BİTCOİN, ETHEREUM NE ZAMAN YÜKSELİR?

Ekonomi piyasasında yaşanan son düşüşler Bitcoinleri etkilerken, Doge, Bitcoin, Ethereum'un ne zaman yükselişe geçeceği araştırılıyor. Kripto piyasasında yaşanan düşüşten etkilenen en çok etkilenen Ethereum ise, 19 Mayıs itibariyle yüzde 15 bir daralmayla şu an için 3 bin doların altında bulunuyor. Bitcoin, bugün itibarıyla %13,12 azalışla $39.524,26 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, bugün itibarıyla %17,18 azalışa geçti.

Diğer yandan ise kripto para piyasalarında yaşanan bu ani düşüşlerin ne zaman yükseleceği net olarak bilinmiyor.



