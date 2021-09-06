BitTorrent'de büyük yükseliş! BitTorrent ne kadar oldu, kaç dolar?

En çok merak edilen coinlerden olan BitTorrent'de bugün önemli bir yükseliş görüldü. 6 Eylül Pazartesi haftanın ilk günü Bitcoin'de %4,10'lük bir değer artışı meydana geldi. Coinlerden BitTorrent'de ise %4,90 değerinde bir artış yaşandı. Peki 6 Eylül 2021 tarihinde BitTorrent ne kadar oldu?

6 EYLÜL BİTTORRENT NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasasında bulunan BitTorrent coin, hareketli günler geçirmeyi sürdürüyor. Tron platformu kullanılarak 2019 senesinde hayatımıza giren kripto para, yatırıcımcılarını sevindirecek hareketlenmeler yaşıyor. BitTorrent 2000‘li yılların başında internete merhaba diyen BitTorrent tarafından oluşturulmuş bir coin olarak biliniyor. Son olarak ise hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Değerini bir anda %4‘ün üzerinde arttıran BitTorrent coin, sosyal medyada da gündem haline geldi.

6 Eylül haftanın ilk günü BitTorrent güne %4,90'luk bir değer artışıyla başladı. BitTorrent şu anda $ 0,004948 yani 431.081,73 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 0,004851 - 0,004967 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $662,44M.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

6 Eylül haftanın ilk günü Bitcoin güne %4,10'luk bir değer artışıyla başladı. Bitcoin şu anda $ 51.732,8 yani 431.081,73 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 51.481,6 - 51.941,9 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $32,33B.



