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BitTorrent Token BTT nedir? BitTorrent coin nasıl alınır?

20.04.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük dosya paylaşım protokolü BitTorrent, kısa süre önce TRON ile kurduğu ortaklıkla kendi kripto para birimini başlattı. Yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran BTT coin hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, BitTorrent Token BTT nedir? BitTorrent coin nasıl alınır?

BitTorrent Token BTT nedir? BitTorrent coin nasıl alınır?

BitTorrent Token (BTT), popüler bir eşler arası (Peer to Peer, P2P) dosya paylaşım protokolü olan BitTorrent'in yerel sanal para birimidir. 2018 yılında kripto para girişimi Tron (TRX) tarafından satın alınan BitTorrent protokolü, düzenlediği ilk token arzı (Initial Token Offering, ICO) sürecinde 20 milyon dolar fon toplanmıştı. BTT'nin herkese açık token satışı ise dakikalar içinde tamamlanmıştı.

BİTTORRENT TOKEN BTT NEDİR?

2001 yılında faaliyete geçen eşler arası dosya paylaşım protokolü BitTorrent ile bütünleşik biçimde çalışan BTT, daha hızlı dosya aktarımı için kullanılabiliyor. Eşler arası ağda paylaşılan dosyaların indirme hızını artırmak için kullanılabilen BTT aynı zamanda, indirilmiş dosyaların diğer kullanıcılara paylaşılması (seed) karşılığında da kazanılabiliyor.

Daha basit bir ifadeyle kullanıcılar, BTT ödeyerek dosyaları daha hızlı indirebiliyor, indirme işlemi bittikten sonra bu dosyayı paylaşıma açarak BTT kazanabiliyor.

BİTTORRENT'İN GELİŞTİRİCİSİ KİMDİR?

Brad Cohen ve David Harrison tarafından geliştirilen BitTorrent, 2004 yılında şirket haline geldi. 2018 yılında ise kripto para ekosisteminin tanıdık simalarından Justin Sun'ın sahibi olduğu Tron şirketi tarafından satın alındı.

BİTTORRENT COIN NASIL ALINIR?

Tron blockchain ağı üzerine hayata geçirilen BTT, TRC-10 standardına sahip. BitTorrent Token satın almak için, önde gelen merkezi kripto para borsaları kullanılabiliyor. İşlem hacmi bakımından Binance, Huobi ve KuCoin gibi kripto para borsaları ön plana çıkıyor. Türkiye'den Paribu, Thodex ve Bitci gibi kripto para alım satım platformları üzerinden BTT/TRY işlemleri yapılabiliyor.

BTT BİTTORRENT TOKEN HAKKINDA BAZI BİLGİLER

  • BTT’nin ilk büyük uygulaması, BitTorrent’teki dosya paylaşım sürecini kullanıcılar için daha verimli hale getirmek..

  • BitTorrent’te bir dosya paylaşmak, her biri belirli bir dosyanın küçük parçalarını birbirinden indiren birkaç farklı peers yani eşler içerir. Dosyanın tam kopyası olan kullanıcılar ise seeds yani tohum olarak adlandırılır.

  • Orijinal geliştirici Bram Cohen'in internet kullanıcılarının direkt olarak kendi aralarında içerik dağıtmasının faydalarını görmesiyle pahalı ve verimsiz dağıtım ağlarının ortadan kaldırılması hedeflendi.

  • 2000'lerin başlarında BitTorrent ilk başvurulacak P2P dosya paylaşım platformu haline geldi ve ardından 2018'de TRON devreye girdi.

  • TRON'un altında BitTorrent, kendi kullanıcı tabanına ek olarak merkeziyetsiz çözümler sunarak kullanıcılar açısından cazibesini artırdı ve kripto para alanındaki kullanıcılara da ulaştı.

  • Eklenen özelliklerin arasında, işlemlerin bir parçası olarak BTT tokeninin kullanıldığı BitTorrent Speed seçeneği var.

    • lBitTorrent, platformunun, VPN özellikleri ve reklamsız aramanın dahil olduğu birkaç "Premium" sürümü sunarak ücretli hizmetler alanına da girdi.

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